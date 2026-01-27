“Tengo miedo de perderte”: Yarita Lizeth revela “ser celosa” con su pareja Alejandro Páucar

Alejandro Páucar es músico e hijo de la cantante peruana Dina Páucar. | Fuente: Instagram (dinapaucar_)

Yarita Lizeth dedicó romántico gesto de amor a su pareja Alejandro Páucar

Yarita Lizeth dedicó un romántico gesto de amor a su pareja Alejandro Páucar el último 31 de diciembre. La cantante de música andina no dudó en compartir la amorosa acción que tuvo con Alejando, quien es hijo de la reconocida artista peruana, Dina Páucar.

Fue en la celebración del cumpleaños 36 del músico que Yarita Lizeth difundió una romántica foto en TikTok acompañada de música cristiana. En la imagen, se ve a la cantante abrazando a su pareja en medio de una decoración con globos, torta, galletas y demás degustaciones.

"Feliz cumpleaños, mi sol. Hoy le doy gracias a la vida por permitir que existas y porque coincidieras conmigo en este camino. Gracias por tu amor, tu paciencia, tu ternura y esa manera tan única que tienes de hacerme sentir especial (REYNA)", se lee en la descripción del video.

De igual manera, la intérprete expresó el gran amor por su pareja y el entusiasmo que siente en su relación.

"Deseo que este nuevo año te traiga alegrías inmensas, triunfos, paz y muchos momentos inolvidables. Yo prometo seguir contigo, apoyándote, cuidándote y amándote cada día más. Disfruta tu noche mi amor, porque te mereces todo lo bonito del mundo", sostuvo.

Yarita Lizeth confirmó romance con el hijo de Dina Páucar

En diciembre de 2025, Yarita Lizeth confirmó romance con Alejandro Páucar, hijo de Dina Páucar. Luego de diverso rumores de romance y tras la separación de su esposo Patric Lundberg, la cantante andina confirmó su relación con el joven músico.

Fue a través de una transmisión en vivo por TikTok que un usuario preguntó si había algo entre los dos a lo que Yarita le pasó la consulta a Alejandro quien, pese a no compartir detalles de su vida privada en redes sociales, respondió sin irse por la tangente.

"No me gusta hablar de mi vida privada, pero estoy contento de decir que sí (…) La vida nos ha traído sorpresas, y creo que esta es una de las más gratas, no solo para mí, sino también para Yarita. Eso es una realidad”, confesó.

La cantante puneña se mostró sorprendida por la respuesta ya que es la primera vez que el músico hace declaraciones de este tipo. “Me alegra mucho porque normalmente es muy discreto y reservado. Atreverse a compartirlo de esta manera es importante para ambos”, expresó.