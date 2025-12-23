Marcelo Oxenford lamenta no poder nacionalizarse peruano: "Aún no consigo los documentos"

Marcelo Oxenford junto a su esposa Yvonne Frayssinet y su hija Lucía Oxenford. | Fuente: Instagram

Marcelo Oxenford reveló haber iniciado trámites para nacionalizarse peruano

Marcelo Oxenford reveló que ya inició los trámites para nacionalizarse peruano luego de más de 40 años de vivir en el Perú.

En efecto, el actor argentino, conocido por su papel de Mariano Pendavis en la serie Al fondo hay sitio, resaltó su amor por el Perú afirmando que ya comenzó con el proceso necesario para tener la nacionalidad peruana.

"Voy a dar una buena noticia. Después de tantos años, sobre todo después de Las Malvinas, me estoy nacionalizando. Es algo que lo tengo acá hace tiempo, porque le debo mucho a este país. Lo quiero mucho al Perú", manifestó el argentino de 78 años en una entrevista con Aldo Miyashiro en su programa ¡Habla chino! en agosto.

De igual manera, el también esposo de la primera actriz Yvonne Frayssinet informó que iría al Ministerio de Relaciones Exteriores para poder recibir su carnet que certifique su nueva nacionalidad.

"Ya tengo mi partida de nacimiento, ahora tengo que ir al (Ministerio de) Relaciones Exteriores para que me fedateen y ya está. En 15 días me dan el carné", sostuvo el también padre de la actriz Lucía Oxenford.

Marcelo Oxenford cuenta que lo llaman "peruano-argentino" en shows

Marcelo Oxenford contó que varias veces, en los shows, eventos y conferencias, lo presentan como " el actor peruano-argentino" o el "argentino, pero peruano de corazón".

Es así como el también profesor y director de teatro mencionó sentirse un peruano más, ya que hizo su carrera actoral en nuestro país desde 1983, año en que llegó como gerente de ventas para una marca de gaseosas.

"Argentina es mi mamá. En cambio, el Perú es mi esposa, mis hijos, mis nietos. Esos amores son incomparables", acotó el actor de Natacha, Gorrión, Milagros, Soledad, Besos robados, Las vírgenes de la cumbia, Ven, baila, quinceañera, entre otras telenovelas.