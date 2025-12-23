Últimas Noticias
Marcelo Oxenford lamenta no poder nacionalizarse peruano: "Aún no consigo los documentos"

Marcelo Oxenford lamentó no poder nacionalizarse peruano por falta de documentos.
| Fuente: Instagram (marcelooxenford)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Meses atrás, el recordado actor de 'Al fondo hay sitio' reveló haber iniciado trámites para nacionalizarse peruano. "De corazón hace años que lo soy", dijo Marcelo Oxenford.

Marcelo Oxenford lamentó no poder nacionalizarse peruano debido a problemas documentarios en Argentina. Esto, meses después de anunciar que inició los trámites necesarios luego de vivir más de 40 años en el país donde se hizo conocido como actor en populares series y telenovelas a nivel nacional.

Días atrás, el recordado intérprete de Mariano Pendavis en la serie Al fondo hay sitio recibió un reconocimiento por su trayectoria artística al recibir el premio ‘The Wake Up – Despertar 2025’, organizado por la Asociación Peruana de Empresarios (ASPEM). Sin embargo, confesó que todavía no logra obtener la nacionalidad peruana, algo que, según dijo, afianzaría su relación con el Perú.

“Estoy muy ansioso por obtener la nacionalidad peruana, pero por problemas del lado argentino aún no consigo los documentos que me hacen falta para poder ser peruano oficialmente, pues de corazón hace años que lo soy”, manifestó el también profesor de teatro.

En efecto, el también esposo de Yvonne Frayssinet recalcó su deseo de ser peruano de manera legal y resolver su situación migratoria en Argentina con el objetivo de tener pronto su Documento Nacional de Identidad (DNI) y lograr completar su más profundo deseo.

Marcelo Oxenford junto a su esposa Yvonne Frayssinet y su hija Lucía Oxenford.
| Fuente: Instagram

Marcelo Oxenford reveló haber iniciado trámites para nacionalizarse peruano

Marcelo Oxenford reveló que ya inició los trámites para nacionalizarse peruano luego de más de 40 años de vivir en el Perú.

En efecto, el actor argentino, conocido por su papel de Mariano Pendavis en la serie Al fondo hay sitio, resaltó su amor por el Perú afirmando que ya comenzó con el proceso necesario para tener la nacionalidad peruana.

"Voy a dar una buena noticia. Después de tantos años, sobre todo después de Las Malvinas, me estoy nacionalizando. Es algo que lo tengo acá hace tiempo, porque le debo mucho a este país. Lo quiero mucho al Perú", manifestó el argentino de 78 años en una entrevista con Aldo Miyashiro en su programa ¡Habla chino! en agosto.

De igual manera, el también esposo de la primera actriz Yvonne Frayssinet informó que iría al Ministerio de Relaciones Exteriores para poder recibir su carnet que certifique su nueva nacionalidad.

"Ya tengo mi partida de nacimiento, ahora tengo que ir al (Ministerio de) Relaciones Exteriores para que me fedateen y ya está. En 15 días me dan el carné", sostuvo el también padre de la actriz Lucía Oxenford.

Marcelo Oxenford cuenta que lo llaman "peruano-argentino" en shows

Marcelo Oxenford contó que varias veces, en los shows, eventos y conferencias, lo presentan como " el actor peruano-argentino" o el "argentino, pero peruano de corazón".

Es así como el también profesor y director de teatro mencionó sentirse un peruano más, ya que hizo su carrera actoral en nuestro país desde 1983, año en que llegó como gerente de ventas para una marca de gaseosas.

"Argentina es mi mamá. En cambio, el Perú es mi esposa, mis hijos, mis nietos. Esos amores son incomparables", acotó el actor de Natacha, Gorrión, Milagros, Soledad, Besos robados, Las vírgenes de la cumbia, Ven, baila, quinceañera, entre otras telenovelas.

