Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Siempre soñé con ser papá": Hugo García se confiesa en medio de su relación con Isabella Ladera

Hugo García reveló su deseo de ser padre en medio de su relación con Isabella Ladera.
Hugo García reveló su deseo de ser padre en medio de su relación con Isabella Ladera. | Fuente: Instagram (hugogarcia)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Isabella Ladera está embarazada? Hugo García afirmó "estar feliz" en su relación y no descartó la posibilidad de pronto convertirse en padre. "Siempre soñé con mi familia", expresó.

Hugo García confesó su deseo de ser padre en medio de su relación con Isabella Ladera. El modelo peruano regresó al Perú para participar en el programa Esto es guerra y no dudó en hablar de su relación con la influencer venezolana.

“Tenemos muchas cosas en común. Ella es increíble. Es una chica espectacular. Nos parecemos mucho y nos llevamos muy bien. Nosotros estamos felices y eso es lo que importa”, manifestó.

Es así como Hugo García, quien se unió a Los guerreros durante su retorno al reality, resaltó estar “muy tranquilo” en su romance con la modelo venezolana, con quien se luce en románticas fotos en redes sociales.

“Son cosas que pasan y uno no se lo espera. Estoy tranquilo, tengo muchos planes en mente de lo que quiero hacer y me los guardo para mí (…) Estoy super bien y feliz. Agradecido con la vida y con Dios por cada día de vida y por las bendiciones que me da. Mientras uno tenga salud, lo demás se consigue”, señaló en declaraciones para América Espectáculos.

En otro momento, el deportista negó que Isabella Ladera esté embarazada, pero confesó sus deseos de convertirse en padre y tener su familia.

"Yo vengo de una familia de tres hermanos, de mamá y papá. Entonces, yo siempre he soñado con tener mi familia. He soñado con ser papá y llevarme a mis hijos a hacer deporte, con viajar con ellos y hacer planes con mi familia. Entonces, eso siempre estará en mis planes. Eso será cuando Dios quiera y se dé", expresó.

Ante la pregunta de si ya le dijo a Isabella Ladera para que sea la madre de sus hijos, el chico reality respondió: “No, todavía (no le digo). Estoy viviendo un día a la vez”.

Hugo García contó que pasará Navidad en Lima y que luego de unas horas viajará a Miami.
Hugo García contó que pasará Navidad en Lima y que luego de unas horas viajará a Miami. | Fuente: Instagram

¿Hugo García pasará la Navidad con Isabella Ladera?

Hugo García afirmó que pasará Navidad junto a su familia en Lima, pero que este jueves 25 de diciembre viajará a Miami para encontrarse con su novia Isabella Ladera. "La Navidad la paso acá y en la madrugada del 25 me voy para Miami. El 25 en la tarde", señaló.

Al ser consultado de si estará el 2026 en Lima para continuar en Esto es guerra, el modelo e influencer peruano compartió una reflexión: "Yo aprendí algo, un día a la vez. Yo veo un día a la vez. No sé qué pueda pasar mañana o pasado. No sé qué pueda pasar en un año, yo vivo el presente y estoy feliz".

Por otro lado, explicó que fue el productor Peter Fajardo quien lo convenció de volver a Esto es guerra. "No sé qué hago acá la verdad. Literal, estuve en México ayer y llegué hoy en la mañana", recalcó.

Por último, bromeó sobre la manera en que Fajardo le comunicó su deseo de que esté en el reality. "Ya sabe cuál es el canal de comunicación. Me vino a dar su speech y fue de frente (…) Ahorita estoy como si fuera (André) Carrillo en Arabia", comentó.

Hugo García se pronunció sobre la nueva pareja de Alessia Rovegno

Hugo García rompió su silencio y se pronunció sobre la nueva pareja de Alessia Rovegno. La exMiss Perú fue grabada besando y abrazando al empresario Álvaro Villacorta en los exteriores de su domicilio en Lima confirmando así su nueva relación.

Ahora, el modelo peruano y expareja de Rovegno fue consultado por el galán de la influencer de 27 años mencionando que no tiene problemas en verla con otro.

"¿Qué es eso? (…) No sé, yo la verdad recién llego a Perú (…) No tengo ningún problema con Alessia. Si, obvio (tenemos una amistad)", manifestó ante las cámaras de Amor y fuego.

En ese sentido, Hugo, quien actualmente tiene un romance con Isabella Ladera, recalcó que no tiene comunicación con Alessia por lo que desconocía de su nueva pareja.

"Tampoco es que hable con Alessia todos los días, yo no hablo con ella. Hay una buena relación porque no hemos terminado mal, pero más allá de eso, no tengo comunicación con ella. Le tengo un gran cariño a su familia y a ella y por ese lado. Creo que no hay ningún problema", expresó.

Por último, remarcó que no conoce al empresario. "No, no lo conozco. Yo terminé bien con ella (Alessia) y no sé qué más decir. Le deseo lo mejor siempre", exclamó García.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
hugo garcia Isabella Ladera

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA