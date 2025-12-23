"Siempre soñé con ser papá": Hugo García se confiesa en medio de su relación con Isabella Ladera

Hugo García confesó su deseo de ser padre en medio de su relación con Isabella Ladera. El modelo peruano regresó al Perú para participar en el programa Esto es guerra y no dudó en hablar de su relación con la influencer venezolana.

“Tenemos muchas cosas en común. Ella es increíble. Es una chica espectacular. Nos parecemos mucho y nos llevamos muy bien. Nosotros estamos felices y eso es lo que importa”, manifestó.

Es así como Hugo García, quien se unió a Los guerreros durante su retorno al reality, resaltó estar “muy tranquilo” en su romance con la modelo venezolana, con quien se luce en románticas fotos en redes sociales.

“Son cosas que pasan y uno no se lo espera. Estoy tranquilo, tengo muchos planes en mente de lo que quiero hacer y me los guardo para mí (…) Estoy super bien y feliz. Agradecido con la vida y con Dios por cada día de vida y por las bendiciones que me da. Mientras uno tenga salud, lo demás se consigue”, señaló en declaraciones para América Espectáculos.

En otro momento, el deportista negó que Isabella Ladera esté embarazada, pero confesó sus deseos de convertirse en padre y tener su familia.

"Yo vengo de una familia de tres hermanos, de mamá y papá. Entonces, yo siempre he soñado con tener mi familia. He soñado con ser papá y llevarme a mis hijos a hacer deporte, con viajar con ellos y hacer planes con mi familia. Entonces, eso siempre estará en mis planes. Eso será cuando Dios quiera y se dé", expresó.

Ante la pregunta de si ya le dijo a Isabella Ladera para que sea la madre de sus hijos, el chico reality respondió: “No, todavía (no le digo). Estoy viviendo un día a la vez”.