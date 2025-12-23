Giacomo Bocchio no descarta regresar a la televisión: "Siempre dispuesto a escuchar propuestas"

Giacomo Bocchio no descartó regresar a la televisión. El recordado jurado de El gran chef famosos afirmó estar “muy feliz” por el cariño de la gente al recordarle su paso por el reality de cocina siendo una de las personalidades más populares de la pantalla chica en los últimos años.

“Me siento muy feliz. Como siempre digo, en la calle solo recibo comentarios positivos. Por el momento, no tengo ningún proyecto en la televisión”, declaró el maestro de cocina e influencer en diálogo con Trome.

En ese sentido, Giacomo resaltó estar “dispuesto” a evaluar cualquier propuesta donde pueda continuar realizando sus recetas culinarias y mostrarle al público las técnicas de cocina que viene practicando.

“No es algo que esté cerrado del todo (mi regreso a la televisión), siempre estamos dispuestos (con mi esposa Brenda Dávila) a escuchar alguna propuesta”, señaló.

Por último, Bocchio, quien anunció su retiro de El gran chef famosos en marzo de este año, reiteró que pueda considerar su regreso a las cámaras.

“(Regresaría) si es algo que suma a nuestro proyecto de vida, ya que lo que nos interesa es transmitir lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria profesional”, manifestó.