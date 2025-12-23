Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Giacomo Bocchio no descarta regresar a la televisión: "Siempre dispuesto a escuchar propuestas"

Giacomo Bocchio no descartó la posibilidad de retornar a la televisión.
Giacomo Bocchio no descartó la posibilidad de retornar a la televisión. | Fuente: Instagram (giacomo_bocchio)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El recordado jurado de 'El gran chef famosos' afirmó recibir "comentarios positivos" en las calles. Giacomo Bocchio dejó el reality de cocina en marzo tras once temporadas.

Giacomo Bocchio no descartó regresar a la televisión. El recordado jurado de El gran chef famosos afirmó estar “muy feliz” por el cariño de la gente al recordarle su paso por el reality de cocina siendo una de las personalidades más populares de la pantalla chica en los últimos años.

“Me siento muy feliz. Como siempre digo, en la calle solo recibo comentarios positivos. Por el momento, no tengo ningún proyecto en la televisión”, declaró el maestro de cocina e influencer en diálogo con Trome.

En ese sentido, Giacomo resaltó estar “dispuesto” a evaluar cualquier propuesta donde pueda continuar realizando sus recetas culinarias y mostrarle al público las técnicas de cocina que viene practicando.

“No es algo que esté cerrado del todo (mi regreso a la televisión), siempre estamos dispuestos (con mi esposa Brenda Dávila) a escuchar alguna propuesta”, señaló.

Por último, Bocchio, quien anunció su retiro de El gran chef famosos en marzo de este año, reiteró que pueda considerar su regreso a las cámaras.

“(Regresaría) si es algo que suma a nuestro proyecto de vida, ya que lo que nos interesa es transmitir lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria profesional”, manifestó.

Giacomo Bocchio se casó por civil con Brenda Dávila el 25 de enero de 2025.
Giacomo Bocchio se casó por civil con Brenda Dávila el 25 de enero de 2025. | Fuente: Instagram

Nelly Rossinelli agradeció a Giacomo Bocchio en la final de El gran chef famosos

En agosto de este 2025, el programa culinario El gran chef famosos llegó a su fin cerrando un ciclo de 15 temporadas. A lo largo de sus ediciones, el espacio impulsó las carreras de figuras como Javier Masías, José Peláez, Nelly Rossinelli y el chef Giacomo Bocchio, quien fue parte fundamental en los inicios del formato.

Los integrantes del programa aprovecharon la ocasión para despedirse del público y rendir homenaje a Bocchio, quien ya no es parte del jurado, pero cuya influencia sigue presente. Primero, Rossinelli dedicó sentidas palabras al chef, reconociendo su papel como mentor y su impacto en su crecimiento personal y profesional:

“Quiero agradecer a mi gran amigo, compañero y maestro, Giacomo Bocchio, que estuvo acá desde el principio y elevó el juego culinario del país”, expresó entre lágrimas. El propio Bocchio respondió con un mensaje en los comentarios del video compartido por Latina en Instagram: “Te quiero mucho, Nelly. Cuentas conmigo siempre”.

Por su parte, José Peláez, también tuvo palabras de gratitud hacia Bocchio por haber sido uno de los pilares del proyecto: “Quiero aprovechar para agradecer a Giacomo Bocchio, que empezó este viaje con nosotros”. Asimismo, Christian Ysla, uno de los finalistas, se mostró conmovido al recordar lo mucho que aprendió del chef peruano durante su paso por el programa. 

Giacomo Bocchio estuvo como jurado en El gran chef famosos desde su estreno el 1 de mayo de 2023.
Giacomo Bocchio estuvo como jurado en El gran chef famosos desde su estreno el 1 de mayo de 2023. | Fuente: Instagram

Giacomo Bocchio anunció su salida de El gran chef famosos

Giacomo Bocchio anunció su salida de El gran chef famosos. Por medio de Instagram, el cocinero peruano confirmó que fue despedido del popular reality de cocina luego de once temporadas donde compartió la mesa del jurado junto con Javier Masías y Nelly Rossinelli.

“Me han preguntado muchísimo, y me siguen preguntando muchísimo, si voy a seguir en El gran chef y la respuesta es no. No voy a estar en El gran chef famosos la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente y les deseo lo mejor”, mencionó el cocinero en marzo de este año.

De igual manera, Giacomo Bocchio agradeció a El gran chef famosos por darle la oportunidad de enseñar a cocinar a través del programa desde su estreno el 1 de marzo de 2023.

"Deseo que al programa le vaya muy bien, que siga enseñando, que siga compartiendo conocimientos. Espero haber podido ser de mucha ayuda y mucha utilidad para las personas que han visto el programa a lo largo de estas 11 temporadas en las que yo estuve. Creo que se ha podido compartir bastantes conocimientos gastronómicos”, sostuvo.

Además, añadió: “Me quedo muy feliz de escuchar que en los mercados ya hablan de técnica, de cortes de precisión, de fondos. Eso es algo que ha calado en la sociedad peruana y me siento muy feliz de haber podido participar en eso”.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Giacomo Bocchio

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA