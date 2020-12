Cachuca, vocalista de Los Mojarras, alista nuevos proyectos mientras sigue su rehabilitación post COVID-19. | Fuente: Instagram | Radical Mimetic Films

Mientras sigue su rehabilitación para recuperarse al 100% de la COVID-19, el popular ‘Cachuca’, vocalista de Los Mojarras, tiene varios proyectos en mente. En este momento, se encuentra enfocado en preparar un libro autobiográfico y terminar un nuevo disco con la banda.

"'Cataléptico' es un libro sobre mi vida al que le tengo que agregar esta etapa del coronavirus”, sostuvo Hernán Condori, verdadero nombre del cantante, a Perú 21.

Por otro lado, el disco "Gracias" comenzó a producirse con Los Mojarras antes de que el artista cayera enfermo. Ahora que salió de emergencias, espera pronto regresar al estudio y grabar las canciones que faltan para completar el álbum.

"Los Mojarras han batallado siempre por buscar la excelencia en la letra, en la melodía, más allá de las modas. Entonces, siempre me he cuidado de eso. Que las letras tengan trascendencia en el tiempo y que no pase un año y se olvide", mencionó 'Cachuca' en alusión al nuevo material.

AGRADECER A LA VIDA



Tras la traqueotomía que le realizaron, surgieron rumores que aseguraban que el cantante había perdido la voz. Él los descartó: “Gracias a Dios aún puedo cantar”.

Sobre su nuevo material, el tema “Gracias” -que da nombre al disco- fue grabado hace un par de años. El vocalista de Los Mojarras cree que esta canción se presta para lo que está viviendo actualmente.

"La escribí viendo a otras personas que, con los años, van decayendo y yo dije: 'me va a llegar algo así y mejor voy a dar las gracias'. La búsqueda del arte exige toda tu vida y algo más. El arte es mi madero en el mar de las tribulaciones de la vida. Al final de mi vida encontré a mi pareja, a mis hijos, un hogar que me espera, extraña y cuida”, comentó.

Este año ha sido especialmente difícil para 'Cachuca' pues -además de su enfermedad- perdió a varios de sus familiares a causa del COVID-19. Él consideró como "un milagro" haberse recuperado y seguir con vida. Con su tratamiento de rehabilitación, espera poder salir adelante: “Cuesta, a veces es doloroso, pero voy para adelante, no puedo quejarme".

