Luciana Fuster: así respondió su pareja Juan Morelli cuando le preguntaron si planean casarse

Luciana Fuster y Juan Morelli confirmaron su relación en enero de 2025, meses después de su primera apareción juntos en los Latin Grammy 2024.
| Fuente: Instagram: @soymorelli
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El cantante colombiano acompañó a la modelo peruana en la coronación de Flavia López como Miss Grand Perú 2025 y habló sobre su relación.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El domingo por la noche, Flavia López fue coronada como Miss Grand Perú 2025 en una gala llena de elegancia conducida por Luciana Fuster. La recordada Miss Grand International 2023 brilló en el escenario y estuvo acompañada por su pareja, el cantante colombiano Juan Morelli.

Tras la ceremonia, Morelli le dedicó a Luciana un romántico mensaje en redes sociales: “El amor mío... orgulloso de ti siempre, mi amor”, al que ella respondió con un “Te amo. Gracias por estar siempre”. Acompañó el mensaje con una foto de ellos besándose en el backstage y con otra de Luciana ya vestida con uno de los llamativos atuendos que lució durante la gala.

¿Luciana tiene planes de matrimonio?

En conversación con América Hoy, el artista también habló por primera vez de su relación con Luciana: “Ahora de viaje por ahí, acompañándola lo que se puede y aportando en todo lo que esté a mi alcance. Es una responsabilidad, tengo que cuidar a esa hermosa mujer y todo lo que esté en mis manos para hacerla feliz, lo haré”.

Cuando le preguntaron qué lo enamoró de Luciana, Morelli respondió: “Escoger una sola cosa es imposible. Todos estamos claros de lo que Luciana tiene y el corazón tan grande que he podido conocer de ella. Soy un hombre muy afortunado, sin duda”.

Luciana Fuster y Juan Morelli

La relación entre ambos se hizo pública en noviembre de 2024, cuando fueron vistos juntos en los Latin Grammy. En enero de 2025, Morelli confirmó oficialmente el romance con una publicación por el cumpleaños de Luciana. En junio, la pareja viajó al Cusco en su primera visita al Perú juntos.

Sobre la convivencia, el cantante comentó: “Muy bien siempre. Nosotros nos llevamos muy bien. Somos muy buenos amigos además de pareja. Nos estamos conociendo y disfrutando todo el tiempo”.

Finalmente, al ser consultado por planes de matrimonio, Morelli fue claro: “Ya son palabras serias, pero por ahora disfrutamos, gozamos, estamos paso a paso”.

¿Por qué se separaron Luciana Fuster y Patricio Parodi?

La separación de Luciana Fuster y Patricio Parodi fue anunciada públicamente en julio de 2024 a través de un comunicado en redes sociales. En el mensaje, la expareja expresó: "Como muchos ya imaginaban, hemos decidido poner fin a nuestra relación. El cariño, respeto y agradecimiento mutuo siempre estarán presentes".

Además, pidieron respeto por su proceso y agradecieron a sus seguidores el constante apoyo. "Es un proceso difícil y no se dirá nada más al respecto. Espero lo entiendan. Gracias por el apoyo de siempre", concluyeron.

Tags
Luciana Fuster Juan Morelli

