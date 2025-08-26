Patricio Parodi fue captado besando a misteriosa joven tras ser vinculado con Rosángela Espinoza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Patricio Parodi estaría en un nuevo romance. El popular integrante de Esto es guerra fue captado besando —y tomando de la mano— a una misteriosa joven dentro de una conocida discoteca en Barranco. Esto, en medio de rumores de un supuesto romance entre él y la modelo Rosángela Espinoza, su compañera en el reality de competencia.

De acuerdo con las imágenes compartidas por el programa Magaly TV: La Firme, el modelo y deportista peruano estuvo acompañado de la joven y un grupo de amigos en la madrugada del último viernes 22 de agosto. Ella se acerca al chico reality para darle un beso en la mejilla.

“Es el clon de Luciana Fuster, pero en Full HD”, se escucha en la voz en off del reportaje afirmando que la joven es parecida a su expareja y reina de belleza peruana ganadora del Miss Grand Internacional 2023. “Él le agarra el hombro y ella le coquetea”, expresa.

En otro momento, el programa conducido por Magaly Medina sacó otro video donde el mismo Patricio Parodi aparece besándose en la boca con la mencionada joven, quien lo abraza por detrás demostrando el cariño y la confianza entre ambos.

Luego de la salir del local nocturno, Parodi y la joven entran a una camioneta negra para ir a un centro comercial en Miraflores con su grupo de amigos. Una vez que llegan al lugar, el chico reality le agarra de la cintura y mete su mano en la espalda de la chica. Ambos aparecen tomados de la mano. ¿Estaremos frente a un nuevo romance? Veremos.

Patricio Parodi fue vinculado con la modelo Rosángela Espinoza en los últimos días. | Fuente: Instagram (rosangelaeslo)

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el ‘ampay’ de Patricio Parodi?

Magaly Medina cuestionó a Patricio Parodi por salir, presuntamente, con una joven “veinteañera” y que se ve mucho menor que él.

“¿Cuántos años tiene Patricio? 31 años, pero anda con chicos menores que él y esta chica parece una veinteañera. Más de 20 no debe tener. Es bien ‘chibolita’. Mírenle la cara”, expresó la popular ‘Urraca’.

Seguidamente, la periodista consideró que el también streamer “no ha madurado lo “suficiente” por andar con chicos que se ven “salidos del colegio”.

“No ha madurado lo suficiente porque uno anda siempre con gente de tu misma edad cronológica y mental. La edad de Patricio será de un veinteañero, por eso anda con puros ‘chibolitos’ que parecen que recién salieron del colegio. ¿No tiene amigos de su edad?”, criticó la conductora.

Finalmente, Medina aseguró que el supuesto romance de Patricio con Rosángela Espinoza quedaría de lado luego del ‘ampay’ en su programa. “Estas imágenes demuestran que con Rosángela es puro cuenta y puro humo”, sostuvo.

Patricio Parodi y Luciana Fuster confirmaron el fin de su relación en julio del año pasado. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Rosángela Espinoza sobre el 'ampay' de Patricio Parodi?

Rosángela Espinoza y Patricio Parodi han sido protagonistas de rumores de romance en el reality Esto es guerra en los últimos días.

Diversos espacios de espectáculos comentaron que existiría una química entre los dos mostrando besos en la mejilla y gestos de complicidad que demostrarían un vínculo más allá de la amistad.

En el último programa de Esto es guerra, Rosangela se mostró claramente incómoda con Pancho Rodríguez por deslizar que la tardanza de la modelo ayer haya sido por una supuesta molestia de ella por el 'ampay' de Parodi.

"Ella debe estar de mal humor por no ser la protagonista del 'ampay'", le dijo Pancho a Espinoza, quien descartó estar de mal humor.

En otro momento, la popular 'Chica selfie' negó haber visto las imágenes de Patricio Parodi con la misteriosa joven en el programa de Magaly Medina. "¿Qué ‘ampay'? No entiendo. Yo no he visto nada ¿Mi 'ampay'? No", respondió la modelo mostrando su sorpresa.