"Sus falsedades afectaron a mi esposa que estaba embarazada": Luigui Carbajal no acepta disculpas públicas de Roly Ortiz

Luigui Carbajal fue contundente al responder a las recientes disculpas públicas que Roly Ortiz, fundador del grupo Skándalo, le ofreció durante una presentación televisiva. En diálogo con Trome, el cantante aclaró que no tiene interés en reconciliarse ni en volver a integrar la agrupación que lo lanzó a la fama en los años 2000.

“No voy a volver a Skándalo, eso lo tengo muy claro. No me interesan las disculpas públicas que me hayan dado, porque en su momento todas las falsedades que me dijeron afectaron a mi esposa, quien se encontraba embarazada, y desestabilizaron a toda mi familia”, declaró Carbajal.

“Prefiero seguir tranquilo con mi familia”

El exintegrante de Skándalo también respondió a la posibilidad de tener una reunión privada con Ortiz, quien aseguró haber estado alterado por motivos de salud. Sin embargo, Luigui fue tajante: “No me interesa nada sobre eso. Han dicho tantas mentiras, que ahora no les creo. Yo prefiero seguir haciendo mi vida con tranquilidad junto a mi familia y seguir creciendo profesionalmente”.

A pesar de sus diferencias, el artista reconoció que guarda buenos recuerdos de su paso por el grupo. “Lo que viví en los años 2000 fue muy bonito, aprendí mucho y siempre lo he agradecido. Luego, ya he ido desarrollándome en otras actividades y me he esforzado en cada una de mis labores”, comentó.

“Seguro buscan titulares con el reencuentro”

Carbajal también expresó que no le sorprende que su nombre vuelva a mencionarse justo cuando Skándalo anunció un posible reencuentro. “Justo lo hacen cuando anuncian que quieren hacer un reencuentro, seguro buscan más titulares, hacer un poco de bulla... y, bueno, les deseo lo mejor”, sostuvo.

Finalmente, el cantante descartó guardar resentimientos hacia sus excompañeros: “Para nada. Simplemente evito todo lo que me puede hacer daño, ya lo he vivido. Dijeron muchas cosas, pero la vida me ha sonreído, gracias a Dios tengo trabajo y mi familia está unida”.

Con estas declaraciones, Luigui Carbajal dejó claro que su etapa en Skándalo pertenece al pasado y que hoy su prioridad es su bienestar familiar y profesional.