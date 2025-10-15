“No me queda mucho tiempo”: fundador de Skándalo pide perdón a Luigui Carbajal entre lágrimas

Roly Ortiz expresó su deseo de reconciliarse con el cantante asegurando que es la única persona con la que se ha peleado.

En una emotiva entrevista en el programa América Hoy, Roly Ortiz, creador de la agrupación Skándalo, sorprendió al público al pedir perdón públicamente a Luigui Carbajal, con quien mantenía una enemistad.

Ortiz, quien estuvo acompañado por Ricky Trevitazzo y Luisito Sánchez, asistió al set para hablar sobre el aniversario del grupo, pero aprovechó la ocasión para dirigir un mensaje de arrepentimiento.

“A mí ya no me queda mucho tiempo en este mundo y quiero irme tranquilo, sin peleas con nadie. Lo que pasó ya pasó. Antes de venir me puse dos inyecciones para estar relajado, porque paro con mis dolores. Quiero irme bien; el único con el que me he peleado es con Luigui”, declaró con la voz entrecortada.

Durante su intervención, Ortiz aclaró que no busca que Luigui Carbajal asista al evento por el aniversario de Skándalo, sino simplemente poder conversar con él en privado para cerrar el ciclo de diferencias.

“Si no quiere ir al evento, que no vaya, pero quiero hablar con él en cuatro paredes, pedirle disculpas e irme bien. Es la única persona en el mundo con la que estoy peleado”, expresó. El artista también comentó que ahora que Ricky Trevitazzo le devolvió el grupo, se siente “feliz y en paz”.

Luigui Carbajal bloqueó a Roly Ortiz de las redes sociales

Roly Ortiz contó que intentó comunicarse con Luigui Carbajal, pero no obtuvo respuesta, ya que el cantante lo tiene bloqueado en todas sus redes sociales.

“Yo desde acá le quiero pedir disculpas públicas, yo también me excedí. Nadie sabe lo que vivo día a día, las noches en mi casa, la frustración, los ataques de pánico, la depresión horrible”, confesó.

Además, reveló que su esposa se encuentra embarazada de siete meses y atraviesa un embarazo complicado, lo que ha aumentado su preocupación emocional.

“Solo quiero irme bien”: Roly Ortiz se quiebra en vivo

Al final de la entrevista, Roly Ortiz no pudo contener las lágrimas al reiterar su deseo de reconciliarse con Luigui Carbajal antes de partir de este mundo.

“No te estamos invitando al evento para lucrar contigo, no. Solo quiero estar bien contigo, con todos. No quiero irme con esa carga de no haberme despedido bien. Quiero irme feliz de esta tierra, sin rencores, en paz”, expresó visiblemente afectado.

¿Cómo inició la pelea entre Roly Ortiz y Luigui Carbajal?



En una entrevista para el programa América Espectáculos, Carbajal recordó que la ruptura comenzó en medio de su participación en la sexta temporada de El Gran Chef Famosos. Según relató, todo surgió de una discusión por la promoción del concierto de reencuentro de Skándalo, que celebró los 25 años de su formación.

“Yo tuve una fricción con Ricky. Estábamos en un programa de televisión, cocinando, y hubo un altercado por temas del evento. En el camino empezaron a meterle cosas en la cabeza, en vez de preguntarme si era cierto”, comentó Carbajal, señalando al exmánager del grupo Roly Ortiz como el responsable de sembrar desconfianza entre ellos.

Respecto a las declaraciones de Ortiz, quien acusó a Carbajal de irregularidades en los pagos por el concierto, el cantante aseguró que tanto él como Trevitazzo estaban al tanto de los acuerdos económicos.

“Los dos sabíamos todo, pero no siempre se firmaba un contrato porque había personas que te decían: ‘Confío en ti’ y simplemente depositaban. Siempre he tenido las cuentas claras en mi teléfono”, afirmó.