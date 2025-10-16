Matilde León confirma relación con Stefano Salvini y responde sobre el pasado amoroso del actor

La actriz habló sobre el vínculo que su pareja tuvo con Johanna San Miguel y contó que su relación se dio de manera natural tras reencontrarse este 2025.

Durante la alfombra roja de la comedia de acción peruana Alfa y Bravo, Stefano Salvini y Matilde León acapararon la atención de los medios. La recordada actriz de Papá en apuros sorprendió al revelar cómo nació su vínculo con el actor y ex de Johanna San Miguel.

“Nos conocimos hace varios años porque trabajamos en el mismo medio. En algún momento casi coincidimos en un proyecto, pero no se concretó. Luego nos vimos un par de veces, nos saludábamos y nada más. Ya nos seguíamos en Instagram”, contó Matilde entre risas.

Este año, sin embargo, la historia cambió. “En 2025 volvimos a coincidir y se dio de manera muy natural. Primero fuimos amigos y eso fue clave. Yo no podría estar con alguien que no considere mi amigo”, confesó.

Mientras la actriz hablaba con los reporteros, Salvini no dejó de demostrarle cariño con abrazos y besos. “Queremos construir algo lindo. Hemos hablado mucho sobre cómo manejar todo esto. Ella es una mujer muy inteligente, empática y con un gran corazón. Eso hace que todo sea más sencillo”, comentó el actor.

Stefano Salvini confirmó su relación con Matilde León.Fuente: Instagram: @stefano_salvini

Matilde León sin roches con Johanna San Miguel

Consultada por la relación que su pareja tuvo años atrás con Johanna San Miguel, Matilde respondió con tranquilidad y sin darle mayor relevancia.

“No le veo nada de malo. En este medio todos nos conocemos, es natural coincidir o conectar con alguien del entorno. A muchos actores les ha pasado y no hay nada que juzgar”, expresó con serenidad.

Por otro lado, Matilde adelantó que estará lejos de su novio por unas semanas, ya que viajará a Colombia para trabajar en el guion de su primera película.

“Ambos estamos enfocados en nuestras metas. Aunque estemos juntos, entendemos que cada uno tiene su espacio profesional. Lo admiro mucho porque está súper comprometido con su carrera”, agregó la actriz, dejando claro que la distancia no afectará su relación.