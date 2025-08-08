Últimas Noticias
"Su historia está mal contada": Pamela López desmiente a Renzo Spraggon tras asegurar que se besaron

La expareja de Christian Cueva afirma que el modelo busca mantenerse vigente con historias inventadas.

Pamela López negó la versión difundida por el modelo argentino Renzo Spraggon, quien aseguró que ambos se habrían besado sin que Paul Michael -pareja de la influencer- se diera cuenta.

Hace unos días, Spraggon dio su versión sobre cómo fue el supuesto acercamiento con López.

"No hubo chape como dice Macarena, una cosa es chape y otra cosa es pico. En la primera situación, cuando nos presentan, hubo medio beso", declaró en el programa Magaly TV, la firme.

Pamela López desmiente a Renzo Spraggon

Sin embargo, un reportero del mismo programa se comunicó con López para contrastar la versión de Renzo, pero la expareja de Christian Cueva negó el testimonio del argentino.

"Entiendo tu chamba, pero creo que esto ya va para otro ámbito. Solo puedo decir que toda la historia que contó en tu programa no es verdad, es falso", respondió.

Pamela también indicó que no tiene intención de entrar en una confrontación mediática con Spraggon, ya que considera que él solo busca protagonismo en pantallas.

"Eso es precisamente lo que están buscando y no lo haré", señaló. "Solo puedo decirte que su historia está mal contada, hay mucha imaginación y ansias de poder estar en vigencia. Conmigo no funcionará, tengo varios frentes con quien tengo que seguir lidiando".

¿Qué dijo Renzo Spraggon sobre Pamela López?

Renzo Spraggon sostuvo que fue la propia Pamela López quien mostró interés en una salida nocturna: "Ella en un momento se sienta y estaba una chica, su mánager. El novio se va al baño (Paul Michael) y ella me agarra de la mano. Me llama y me dice: 'Ven, tú me gustas, me gustas mucho'. Yo, todo frío, le digo: 'Entonces cuadremos algo para vernos'".

El argentino también afirmó que esa noche no se fue con López porque ella estaba acompañada de su pareja, pero sostuvo que eso no era un impedimento para él.

"Me di cuenta de que tengo dos personalidades. De día soy el chico que entrena, pero de noche me gusta salir. No me importa si tiene novio, no me importa si son casadas, si son viudas, no me importa. Si me gusta algo, le doy para adelante", mencionó.

