“Él no te ama”: Magaly Medina cuestiona a Onelia Molina tras retomar relación con Mario Irivarren

La conductora criticó que la modelo justifique las actitudes del exchico reality y advirtió que una reconciliación solo tiene sentido cuando hay amor demostrado.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina, luego de que la modelo confirmara que han retomado su romance con el ex chico reality. Durante su programa, la conductora mostró su desacuerdo con esta reconciliación y advirtió que la principal razón para regresar con una expareja debe ser el amor demostrado, algo que, según ella, no percibe en Irivarren.

“¿Por qué no intentarlo? Porque él no te ama. Una razón fundamental (para volver) es cuando alguien te ama y lo demuestra, pero a él hay que estar justificándole todo lo que hace, luego quiere arreglar y ella lo justifica”, comentó Medina.

La conductora de televisión criticó que Onelia acepte actitudes que, a su juicio, no deberían pasarse por alto en una relación recordando lo que pasó en el matrimonio de Alejandra Baigorria y recalcó que justificar constantemente los errores de una pareja puede afectar la dignidad y el bienestar emocional.

Onelia Molina retomó su relación con Mario Irivarren y lo confirmaron en 'Esto es Guerra'.Fuente: Instagram: @oneliamolina_

Mario Irivarren y Onelia Molina se besan en vivo

La pareja confirmó que se dará una segunda oportunidad luego de anunciar su separación hace tres meses por la polémica generada en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

“Todos saben que han sido meses bastante ajetreados y estamos tratando de retomar la relación bonita que teníamos antes, llena de paz, de serenidad”, comenzó diciendo Irivarren quien estaba al lado de Onelia.

En ese sentido, el también conductor del podcast Good Time mencionó que ambos buscarán recuperar el tiempo y la confianza. “Los últimos meses fueron difíciles. Estamos en el proceso de recuperar eso. No es tan sencillo”, acotó Irivarren.

¿Por qué Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren?

Hace unos meses, por medio de su cuenta de Instagram, Onelia Molina dio a conocer su ruptura con Mario Irivarren tras la polémica durante la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao donde este le dijo a Baigorria que llamaría a su expareja Vania Bludau quien estaba detrás de él en el evento.

“Hago de conocimiento público que he decidido poner fin a mi relación con Mario Irivarren. No ha sido una decisión fácil, considerando el tiempo compartido y el cariño construido, pero sí ha sido una decisión necesaria para mi paz y tranquilidad”, escribió la modelo en un comunicado.

En ese sentido, Onelia recalcó que, a pesar del cariño que ambos se tienen, optó por seguir con su vida “por caminos separados”. “Ha llegado el momento de seguir caminos separados. Me quedo con el amor, el respeto y el afecto que existieron durante estos dos años de relación”, señaló.

Finalmente, agradeció a Mario Irivarren por comprender su decisión de concluir con su romance luego de la exposición pública a la que fue sometida en los últimos días. “Agradezco su comprensión y el respeto hacia mi espacio personal”, concluyó.