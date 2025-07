"Para hipócrita y mentirosa no estoy": Macarena Gastaldo se defiende tras su aparición en 'El valor de la verdad'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Macarena Gastaldo espera con ansias su aparición en El valor de la verdad este domingo 13 de julio donde se sentará en el sillón rojo para hablar de nuevas revelaciones sobre Christian Cueva, Gianluca Lapadula, Luis Advíncula, Patricio Álvarez, Shirley Arica, Flavia Laos, entre otros personajes conocidos del fútbol y la farándula local.

El programa compartió en su cuenta de Instagram una nueva promoción donde Beto Ortiz, conductor de El valor de la verdad, resalta a su nueva invitada y sus respuestas ante el polígrafo.

“Macarena Gastaldo ha sido una invitada realmente deslumbrante porque es una mujer hermosa y apabullante. De las invitadas mujeres, debe ser la que se atrevió a decir más cosas”, dijo el periodista.

Seguidamente, la propia Macarena Gastaldo calificó de “caliente” la conversación que tuvo con Beto Ortiz y afirmó que hablará sin rodeos y con total sinceridad.

“Voy a tratar de ser yo, de ser la Macarena que mucha gente conoce. No se pierdan El valor de la verdad este domingo. Va a estar muy caliente. Estén sentados con su canchita porque esto va a dar que hablar”, exclamó la exparticipante de Esto es guerra en el video.

Macarena Gastaldo habla de un supuesto encuentro con el futbolista Gianluca Lapadula. | Fuente: Instagram (gianluca_lapadula_official)

¿Qué dijo Macarena Gastaldo sobre su aparición en El valor de la verdad?

Macarena Gastaldo decidió romper su silencio y responder a todos sus críticos por sentarse en el sillón rojo para hablar del presunto baile con Gianluca Lapadula, su supuesto vínculo con Luis Advíncula, entre otros momentos de su vida que involucran a futbolistas, entre otras personalidades de la televisión.

Fue el periodista Samuel Suárez quien compartió este jueves un breve video en su portal de Instarándula donde recalcó, al igual que Ortiz, la sinceridad de la exchica reality para hablar de sus amoríos y encuentros con integrantes de la Selección Peruana.

“Algo que no podemos negar es que Macarena siempre ha sido sincera. Entre la primera promoción y la que acaba de salir, digo: ‘¿Pueden dejar algo para el en vivo?’. Creo que han soltado ocho preguntas, no han dejado nada en vivo”, comentó.

“De todas maneras este programa de El valor de la verdad promete por la sinceridad de Gastaldo. Ella te dice las cosas en la cara, ella lanza. Ella debe tener unas historias, Dios Santo”, agregó.

Suárez compartió la respuesta que dio Macarena Gastaldo a su video donde arremetió contra aquellos que critican su participación. “Jajaja pues sí y eso que muchos me dicen: ‘Ay muy orgullosa ella contado las cosas’, pero no, son cosas que pasaron en TV y nunca se aclararon. Para hipócrita y mentirosa no estoy”, contestó la argentina.

¿Quién es Macarena Gastaldo?

Macarena Gastaldo es una modelo argentina de 32 años. El 2014, llegó al Perú como parte de la agrupación Las Chicas Doradas participando en eventos y desfiles de moda.

Posteriormente, Gastaldo ganó popularidad en la televisión peruana a partir de sus participaciones en los programas realities: Combate y Esto es guerra.

Luego de estar en ambos programas, Gastaldo inició un proyecto como influencer convirtiéndose en una figura reconocida en el ámbito del espectáculo y modelando para varias marcas.

En agosto del 2024, Pamela López mostró una conversación de WhatsApp de Christian Cueva donde el nombre de Macarena Gastaldo figuraba en una lista de presuntas amantes del popular 'Aladino'.

Macarena Gastaldo se defiende de críticas por su aparición en El valor de la verdad.Fuente: Instagram (instarandula)

