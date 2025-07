Ivana Yturbe anunció boda religiosa con Beto da Silva el 2026 y reveló su deseo de tener otro hijo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ivana Yturbe anunció su matrimonio religioso con Beto da Silva para el 2026. La modelo peruana mostró su entusiasmo por los planes de boda que tiene con el futbolista peruano, quien actualmente juega en el Cienciano de Cusco, ciudad donde Yturbe quiere celebrar su matrimonio con su familia y amigos.

“Urubamba es precioso. Me he quedado encantada. Además, de hecho, me quiero casar en Cusco de todas maneras. Ya está en proceso”, manifestó la exintegrante de Esto es guerra y Combate.

Eso no es todo. Ivana Yturbe también mencionó su deseo, junto con Beto da Silva, de tener pronto otro hijo juntos tras el nacimiento de su primera hija Almudena en octubre de 2021.

“Me caso el próximo año (2026) y luego viene el bebé de todas maneras. Ya queremos (…). Nosotros teníamos planes este año, pero mi abuelito estuvo mal de salud y la verdad es que decidimos esperar porque creo que para estas cosas uno debe estar con la mente y el corazón tranquilo”, comentó la influencer en el programa Ponte en la cola.

Cabe recordar que Ivana Yturbe y Beto Da Silva ya se casaron en 2021 en una ceremonia civil privada en Trujillo. No obstante, en aquella ocasión hubo restricciones por la pandemia, por lo que no pudieron hace una celebración.

“Me casé en pandemia. Creo que me merezco celebrar este amor tan lindo que tengo con todas las personas que amamos, nuestras amistades, nuestras familias, así que pronto me casaré”, sostuvo la exreina de belleza.

Ivana Yturbe expresó su deseo de tener otro hijo con el futbolista Beto da Silva. | Fuente: Instagram

Ivana Yturbe sobre su relación Beto da Silva: “Estoy viviendo un sueño”

Ivana Yturbe aseguró estar feliz en su matrimonio con Beto da Silva. La también exparticipante del Miss Perú señaló estar contenta con despertar todos los días al lado de su esposo.

“Estoy viviendo un sueño. Mi familia es todo con lo que soñaba y es muy lindo para mi poder compartir todo el día con ellos. También profesionalmente seguir adelante, venir acá a Lima a trabajar. Es muy hermoso”, acotó.

En ese sentido, recalcó la importancia que tiene para ella poder convivir con Beto da Silva en las ciudades donde vaya a jugar. “Es muy lindo que la familia pueda estar unida. Es una bendición ver despertar a Almudena con su mamá y su papá todos los días”, señaló.

En otro momento, descartó que el motivo de estar siempre con Da Silva sea por tener inseguridades y que, por el contrario, mencionó que confía plenamente en él.

“Definitivamente, mi esposo me hace sentir una mujer muy segura. Él no solo lo hace por mí, sino también por su familia. Yo confío en él. Hoy por hoy, él no me ha dado motivos (...). Me siento muy segura de mi esposo, lo amo y sé que él también nos ama, a mí, a mi hija y a la hermosa familia que hemos creado”, expresó.

Actualmente, Beto da Silva juega como delantero en el equipo de Cienciano. | Fuente: Instagram (clubcienciano)

Ivana Yturbe negó estar embarazada por segunda vez

Ivana Yturbe negó estar embarazada por segunda ocasión. En una entrevista dada al programa Magaly TV: la firme en mayo de este año, la exparticipante de El gran chef famosos negó las versiones de un supuesto embarazo circulando en redes sociales.

"No, no, por favor. Todavía no. Sí me muero de ganas”, respondió la modelo peruana a la periodista Magaly Medina quien le consultó si era verdad que estaba esperando un bebé.

Del mismo modo, aclaró que por el momento su prioridad es el bienestar de toda su familia antes de planificar tener otro hijo con Da Silva.

"Ahorita estoy con un tema familiar, mi abuelita está un poco mal y estamos muy enfocados en la familia en eso, pero vamos a ver si de repente a fin de año, por ahí, viene", declaró.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis