Macarena Vélez se luce en la playa con Juan Ichazo antes de sus confesiones en 'El valor de la verdad'

Macarena Vélez y Juan Ichazo demostraron su amor a pocas horas de las confesiones que daría la modelo peruana en el programa El valor de la verdad el último domingo 23 de marzo.

Por medio de sus historias de Instagram, el modelo argentino y la exchica reality compartieron románticos videos y fotografías en la playa de Huanchaco en Trujillo.

En las instantáneas, Macarena Vélez luce unos jeans, polera corta y zapatillas deportivas mientras es abrazada por su actual pareja quien la besa teniendo de fondo la puesta de sol y las olas de Huanchaco.

"Que estemos bien, no hace falta mucho. Por un segundo nos olvidamos de todo. Aquí solo somos tú y yo", se lee en un video donde ambos lucen muy enamorados.

Cabe recordar que Vélez, de 31 años, estuvo en el sillón rojo de El valor de la verdad acompañada por su madre, Milagros Montoya, su amigo, el productor Giancarlo Cossio, y por su actual pareja, Juan Ichazo.

Durante el programa, Macarena Vélez contó detalles de su relación con Said Palao (actual prometido de Alejandra Baigorria), así como su 'affaire' con Hugo García y su fugaz encuentro con el actor venezolano Alejandro Nones, el recordado Paulo de 'Teresa'.

Johana Cubillas anuncia que tomará acciones legales contra Macarena Vélez

Johana Cubillas, hija de Teófilo Cubillas, anunció que tomará acciones legales contra la modelo Macarena Vélez luego de que esta última la mencionará en el programa El valor de la verdad.

En un adelanto del programa, Beto Ortiz le pregunta a Vélez si se metió en la relación de ella con Juan Ichazo. Al respecto, respondió: "Ella (Johana Cubillas) me empezó a insultar en la calle y a gritar. Me empezó a encarar y quería hasta golpearme", sostuvo.

Estas declaraciones no cayeron nada bien en Johana 'La Nena' Cubillas quien afirmó que tomará medidas legales por lo dicho por la exintegrante de Esto es guerra en televisión nacional.

"Yo a esta tipa no le he hablado jamás desde que está con Juan. Yo no hago shows bochornosos en ninguna parte, mucho menos me rebajaría a reclamarle algo por alguien que no me interesa en lo absoluto", escribió en un extenso comunicado.

Cubillas lamentó que este tipo de exposiciones puedan afectar a su familia por lo que precisó que tomará las acciones necesarias. "Me apena demasiado porque esto es algo que sale a nivel nacional y lo pueden ver mis hijos. De cualquier manera, mi imagen ya se vio perjudicada, así que me veo en la obligación de tomar las acciones legales pertinentes", sostuvo.

¿Cuáles son las preguntas que respondió Macarena Vélez en El valor de la verdad?

¿Agredía tu padrastro a tu mamá? Sí (Verdad) ¿Te decía tu mamá que eras gorda? Sí (Verdad) ¿Abusaron de ti cuando eras menor de edad? Sí (Verdad) ¿Te apoyaron tus padres tras el abuso? No (Verdad) ¿Te ocultó tu padre que tenías un hermano? Sí (Verdad) ¿Acabó contigo Said Palao luego de la confesión de Diego Chávarri en El valor de la verdad? Sí (Verdad) ¿Te metiste en la relación de Johana 'La Nena' Cubillas? No (Verdad) ¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao? Sí (Verdad) ¿Te ocultó Said Palao que iba a ser papá? Sí (Verdad) ¿Le regalaste a Said Palao una cadena de 8 mil soles? Sí (Verdad) ¿Tuviste un 'affaire' con Hugo García? Sí (Verdad) ¿Te invitó a salir Paolo Guerrero? Sí (Verdad) ¿Tuviste un choque y fuga con el actor venezolano Alejandro Nones? Sí (Verdad) ¿Fuiste una 'chica Tulum'? Sí (Verdad) ¿Te ofrecieron 10 mil dólares a cambio de sexo? Sí (Verdad) ¿Te gusta tu espalda? No (Verdad) ¿Perdiste un hijo? Sí (Verdad) ¿Estabas inconsciente cuando Adolfo Bazán te grabó? Sí (Verdad) ¿Intentaste quitarte la vida? Sí (verdad) ¿Eres alcohólica? *No respondió porque Giancarlo Cossio tocó el botón rojo.

¿Odias a tu madre?

No (Verdad)

(*) Macarena Vélez decidió terminar su participación en la pregunta 20 y se llevó 25 mil soles.

