César Ritter confesó que ha sentido odio contra Magaly Medina.

El actor César Ritter confesó que ha sentido odio contra la conductora de televisión Magaly Medina, luego que el programa de esta emitiera videos de momentos comprometedores del artista.

Además, aseguró que los videos que difundió Magaly Medina fueron parte de vivir su vida en libertad y de cometer errores durante su etapa de crecimiento como persona, por ello no se arrepiente de nada.

“Claro que llegué a odiarla, con furia loca, desmedida. Parte de un adolescente, era la libertad de equivocarme y me siento bien de equivocarme como lo hice, porque ejercí mi libertad”, dijo César Ritter en una entrevista para el programa “Moloko Podcast”.

César Ritter, quien ha formado parte de exitosas series como “Así es la vida” y “Mil oficios”, recordó un episodio en el que fue víctima de la agresividad de los reporteros de Magaly Medina.





“Recuerdo que una vez le metieron un micrazo a mi papá en la cabeza para “picarnos”. Justo salíamos de la casa, lo golpearon y nos metieron la cámara (para ver nuestra reacción)”, narró.

“Esos no eran camarógrafos, eran unas ratas que contrataban para eso. En esa época no conocíamos las reglas, no había reglas siquiera, tampoco había justicia. Podían decir lo que querían”, sostuvo Ritter.

De otro lado, el actor afirmó que se siente bien siendo “enemigo” de Magaly Medina y su equipo de trabajo. También, aseguró que nunca asistiría a un programa de “Magaly TV: La firme”.

Incluso, César Ritter contó que una vez le ofrecieron dinero para ir al programa de Magaly Medina; sin embargo, él no aceptó como sí lo hicieron otros personajes que fueron expuestos por el espacio de televisión.

“Tenerlos de enemigos me hace sentir bien conmigo mismo. Yo nunca caí, nunca fui a un programa de ella, porque si habían varios a los que le han sacado de todo, los han arruinado pero luego han estado ahí llorando, pero yo no. Nunca fui y nunca iré, incluso me han ofrecido dinero para ir, pero jamás iría”, aseveró César Ritter.