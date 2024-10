"Cualquiera sonríe": Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por evadir a sus reporteros

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Magaly Medina lanzó duras críticas contra Gisela Valcárcel luego de que esta se negara a dar declaraciones a los reporteros de Magaly TV; La Firme tras salir del concierto de Paul McCartney el domingo 27 de octubre en el Estadio Nacional. Ante la insistencia de los periodistas, la rubia reaccionó seriamente y dejó en claro que no respondería a sus preguntas. "Cuando no quiero declarar, simplemente voy a evitarlo", dijo mientras se dirigía apresurada a su vehículo.

La figura de ATV, fiel a su estilo incisivo, interpretó la actitud de Valcárcel como una muestra de incomodidad hacia su programa y sostuvo que la 'Señito' veía en cada reportero una "representación" de su rival televisivo. "Creerá Gisela que cuando ve el logo de Magaly TV; La Firme, ella verá en la cara del reportero mi caraza, ¿no?", expresó Magaly en tono sarcástico.

La popular 'Urraca' añadió que lo visto es una constante en la personalidad pública de Gisela Valcárcel, incluso a su hija, Ethel Pozo, a quienes calificó como personas "fingidas".



"Si quieres evitar declarar, para qué contestas entonces. Cualquiera sonríe y sigue caminando, no dices nada, no contestas, no barres con la mirada a nadie. Ella y la hija son fingidas, son especialistas, así como hace mucha gente de la farándula, los hipocritones", comentó.

Magaly Medina se ofrece a darle "tips de belleza" a Gisela Valcárcel

La crítica de Magaly Medina no quedó en el comportamiento de Gisela Valcárcel, también se extendió al look de la popular 'Señito'. En particular, la pelirroja se refirió al estado del cabello dela ex 'Reina del mediodía'.

"Yo te puedo recomendar un par de tratamientos para reacondicionar e hidratar el cabello. Tú que has tenido peluquería, cómo andas con esas mechas. Si no tienes nada que hacer durante el día, por lo menos arréglate el pelo, cómo vas a salir así, ni siquiera para ir al gimnasio", ironizó Medina.

"Después van a decir que todas las mujeres que llegamos a esa edad andamos así, con el pelo todo seco", concluyó.