"Jamás estuve detrás de comprar un canal, quiero empezar desde cero", afirmó Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel rompió su silencio. La popular ‘Señito’ decidió pronunciarse por medio de un video live difundido en su cuenta oficial de Instagram este martes para responder a sus seguidores sobre si regresará, o no, a la televisión peruana como se ha estado comentando.

Al respecto, la conductora precisó que estuvo muy “agradecida” por los años que trabajó delante de las cámaras en diversos programas y realitys como El Gran Show donde estuvo al mando por 15 años en la transmisión de América Televisión.

“Siento que la televisión debe tener unos cambios y en esa onda me puse como un año y medio. Y dije, ya con 15 años de presentar El Gran Show fue bueno, como no estar agradecida, pero nos pusimos de acuerdo para parar. Espero pronto volver. Me encantaría volver, pero sin vestido apretado y otra cosa —que no quiero hacer — es ponerme tacos”, manifestó.

Cabe resaltar que Gisela Valcárcel es dueña de la productora GV Producciones que produce el programa América Hoy con el productor Armando Tafur y bajo la conducción de su hija Ethel Pozo, Brunella Horna, Edson Dávila, y Janet Barboza. “América Hoy está cumpliendo cinco años y ahí les vamos a transmitir cositas”, expresó.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre la presunta comprar de un canal?

Por otro lado, Gisela Valcárcel descartó que haya tenido la intención de adquirir las acciones de algún canal de televisión. No obstante, admitió que mantiene reuniones con diferentes medios de comunicaciones para posibles proyectos.

“¿Cuándo regreso a la tele? No lo sé, pero estoy teniendo varias reuniones. Hay varias cosas que definitivamente no son verdad y que se han dicho en este tiempo. Jamás estuve detrás de comprar algún canal porque yo soy un poquito más de (…) Quiero decir que me gustan mis cosas, ya saben, cuando puse un salón de belleza o la revista, me gusta empezarlo todo desde cero”, precisó.

Seguidamente, recalcó: “Nunca estuve detrás de un canal, nunca se me hizo una oferta y nada de eso. He conversado sí con diversos medios, por supuesto, pero son conversaciones porque a estas alturas soy amiga de mucha gente de la industria. Tengo conversaciones, pero compra de canal, no. Si empiezo, quiero empezar algo desde cero”.

Ethel Pozo descartó que Gisela Valcárcel vaya a regresar pronto a la televisión

Hace unos días, Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, descartó que su madre vaya a regresar a la televisión por el momento. Fue en una entrevista con Trome, que Ethel desmintió los rumores sobre la vuelta de su madre con Aló Gisela en Latina, afirmando: "No, todo es mentira".

En ese sentido, consideró que los rumores podrían deberse al cariño del público que desea su regreso. La conductora de América Hoy también aclaró que, aunque Gisela no se ha retirado completamente de la televisión, no hay planes concretos para su regreso en este momento. "¿Se va a retirar? No, para nada. Pero todavía no se sabe nada", precisó.

A finales de agosto, la propia Gisela Valcárcel emocionó a sus seguidores al publicar un video en sus redes sociales en el que celebraba 15 años produciendo programas de televisión que hicieron bailar y cantar a numerosas celebridades. "Encontrarte y hacerte sentir que estamos contigo es mi pasión!", escribió, lo que desató especulaciones sobre un posible regreso.

