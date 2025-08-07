Últimas Noticias
Mario Irivarren y Onelia Molina retoman su relación y se besan en vivo: "Hemos aprendido en este tiempo"

Mario Irivarren y Onelia Molina se besan en vivo y confirman su reconciliación.
Mario Irivarren y Onelia Molina se besan en vivo y confirman su reconciliación. | Fuente: Instagram (oneliamolina_)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Volvieron! Mario Irivarren y Onelia Molina decidieron darse una segunda oportunidad al confirmar su proceso de reconciliación. Pareja confesó que viajó a Chile y que han mejorado "muchas cosas".

Mario Irivarren y Onelia Molina decidieron retomar su relación. La pareja confirmó que se darán una segunda oportunidad luego de anunciar su separación hace tres meses por la polémica vivida en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Fue durante la emisión del programa Esto es guerra que ambos decidieron darse un beso en vivo y revelar que hicieron un viaje juntos a Chile que sirvió para tomar la decisión.

“Todos saben que han sido meses bastante ajetreados y estamos tratando de retomar la relación bonita que teníamos antes, llena de paz, de serenidad”, comenzó diciendo Irivarren quien estaba al lado de Onelia.

Noticia en desarrollo…

Onelia Molina Mario Irivarren

