Vania Bludau regresa a 'Esto es guerra' y sorprende en vivo a Onelia Molina y Mario Irivarren

Vania Bludau dejó en ‘shock’ a todos. La modelo peruana se unió al reality Esto es guerra sorprendiendo a Onelia Molina y a Mario Irivarren, quienes terminaron su relación semanas atrás luego de que Vania fue mencionada por Mario en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Fue este jueves que Esto es guerra presentó a Vania Bludau y a Alejandra Baigorria como las nuevas competidoras en el reality. Ambas lucieron llamativos trajes de gala, incluso se animaron a desfilar en el set ante la mirada de los demás participantes.

“Hace nueve años estuve en este estudio. Fue poquito el tiempo, algo fugaz, pero ahora feliz de estar acá”, fueron las primeras palabras de Vania Bludau mostrando su sorpresa de estar en el programa.

Por otro lado, Alejandra Baigorria expresó su entusiasmo por estar otra vez en Esto es guerra donde participa su ahora esposo, Said Palao.

“Vuelvo después de casi dos años. Siempre estoy acá igual. Siempre vengo y estoy pendiente del programa. Soy fan del programa. Tanto me han aclamado, me han pensado y me han soñado que aquí estoy”, exclamó Baigorria.

Mario Irivarren y Onelia Molina sorprendidos por aparición de Vania Bludau

La aparición de Vania Bludau en Esto es guerra no pasó desapercibida por Mario Irivarren y Onelina Molina. Las cámaras del reality mostraron a la Onelia claramente sorprendida por la inclusión de Vania al programa. Si bien no dijo nada, se pudo ver a la modelo haciendo gestos de confusión y sorpresa.

Por su parte, Mario Irivarren fue captado mirando para ambos lados y con una cara de sorpresa al ver a su expareja como nueva participante del reality donde participa ¿Formaran equipo juntos? Veremos.

Cabe resaltar que Vania Bludau descartó reconciliarse con Mario Irivarren, también rechazó cualquier intento de acercarse al conductor de televisión para una posible amistad recordando haberlo denunciado por agresión física y psicológica el 2022, año en que terminaron su relación.

“¿Se acuerdan por qué yo terminé? (…) ¿Ustedes conversarían con algún ex con quien tuvieron un problema así?”, señaló la modelo a Trome.

Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren

Semanas atrás, por medio de su cuenta de Instagram, Onelia Molina dio a conocer su ruptura con Mario Irivarren tras la polémica durante la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao donde este le dijo a Baigorria que llamaría a su expareja Vania Bludau quien estaba detrás de él en el evento.

“Hago de conocimiento público que he decidido poner fin a mi relación con Mario Irivarren. No ha sido una decisión fácil, considerando el tiempo compartido y el cariño construido, pero sí ha sido una decisión necesaria para mi paz y tranquilidad”, escribió la modelo en un comunicado.

En ese sentido, Onelia recalcó que, a pesar del cariño que ambos se tienen, optó por seguir con su vida “por caminos separados”. “Ha llegado el momento de seguir caminos separados. Me quedo con el amor, el respeto y el afecto que existieron durante estos dos años de relación”, señaló.

Finalmente, agradeció a Mario Irivarren por comprender su decisión de concluir con su romance luego de la exposición pública a la que fue sometida en los últimos días. “Agradezco su comprensión y el respeto hacia mi espacio personal”, concluyó.

