Magaly Medina en "Encendidos" de RPP, habló sobre su vida familiar. | Fuente: Instagram

En una entrevista en el programa “Encendidos” de RPP, Magaly Medina conversó con Mauricio Fernandini y Mabel Huertas sobre su vida laboral, familiar y cómo fue evolucionando en la televisión.

Sin embargo, se animó a hablar sobre su hijo, a quien tuvo que dejar muy pequeño en su natal Huacho. La conductora confesó que fue un lado frustrante esa etapa de su vida ya que tuvo que dejar a su pequeño para poder trabajar en la capital.

“Me divorcié, dejé a mi hijo, tuve la dolorosa decisión de dejar a mi hijo con mis padres en Huacho y venirme a trabajar yo sola en Lima a buscarme un futuro”.

Además, Magaly Medina aseguró en “Encendidos” que su expareja no le permitía avanzar académicamente.

“Para muchas mujeres es difícil porque tenemos que trabajar muchas horas fuera de casa. Acuérdate que yo fui padre y madre para mi hijo, entonces yo tuve que dejarlo a los dos años y decidir: ‘Sigo con este hombre que me frustra, que no me deja ser, no me deja avanzar, sigo peleándome con él todos los días y leyendo a escondidas y tratando de hacer una carrera a escondidas o me divorcio”.

Magaly Medina inició como periodista en varios diarios de Lima y tuvo que buscársela para sobrevivir en un lugar donde no conocía a nadie:

“Yo empecé en Ojo, fui practicante el ‘Correo’ y mis exjefes tenían una buena opinión sobre mí, entonces ahí conseguí estar a prueba tres meses. Esos tres meses tuve que pagarme mi sustento en Lima, no fue fácil”.

En otro momento de la entrevista, Magaly Medina aseguró que al estar en la conducción de “Magaly Tv. La Firme” recibió muchos insultos en las redes sociales, hablan mentiras sobre ella y estuvo a punto de tirar la toalla, sin embargo, no se dejó llevar por esos malos comentarios.