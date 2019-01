Magaly Medina llama "niña malcriada" a Gisela Valcárcel por desencuentro en velorio

La enemistad entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel es legendaria. Aunque, hace unos años, parecían haber dejado atrás su rivalidad, la popular 'Urraca' sacó a la luz un incómodo momento entre ambas. Un "arranque" de la 'Señito' por el que la periodista de espectáculos la tildó "niña malcriada".

Magaly ─que el lunes 14 estrenará su nuevo programa "Magaly TV: La firme"─ recordó que la conductora ni la saludó cuando se encontraron, hace poco, en el velorio del novio de la productora Susana Umbert. "Gisela estaba a su lado, consolándola, y me volteó la cara", contó al programa "En escena" de RPP Noticias.

La 'Urraca' confesó que ella frente a una persona "sobrada" se comporta igual: "no me miras a los ojos, no me saludas, ni te saludo ni te saludaré". Esa actitud de fingir que no existía, le pareció ridícula a Magaly Medina. "Me pareció tonto de su parte. En un momento en que [Susana] estaba pasando por un dolor inconmensurable, no va a ponerse con estupideces de este tipo. Dije que niña malcriada porque el saludo no se le quita a nadie".

Previamente, al conductora admitió que en el pasado ella y Gisela Valcárcel conversaron y se han saludado cuando se han encontrado.

¿DEMANDA A LA VISTA?

La conductora y su equipo de producción son acusados de plagio por el logo que utilizarán en su nuevo programa "Magaly TV: La Firme", el cual resulta parecido al de "Adal: El Show" (2015 y 2016).

Sin embargo, Magaly Medina reveló que ella y su equipo de trabajo "tienen la conciencia tranquila" y no descartó tomar medidas legales si es que el caso lo amerita.

En tanto, Adal Ramones indicó: "mi equipo de abogados prepara todo lo referente a la demanda judicial contra quien resulte responsable", escribió.

REGRESO A LA TV

Magaly Medina volverá a la televisión con el programa "Magaly TV: La firme", que se estrenará el próximo 14 de enero, a las 9 p.m., por ATV. Si bien no quiso brindar muchos detalles, la conductora dijo que hará "entretenimiento puro y duro" y su nuevo reto será acercarse al público millenial y a la tecnología. Por eso abrió la línea de whatsapp para el programa.