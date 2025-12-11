Magaly Medina y Alfredo Zambrano celebran aniversario cantando romántico tema de Alejandra Guzmán [VIDEO]

La pareja de esposos cumplió nueve años de matrimonio y la conductora de TV compartió un video inédito de ambos cantando Día de Suerte, de la intérprete mexicana.

Magaly Medina conmemoró su noveno aniversario de bodas con Alfredo Zambrano y lo hizo con una publicación cargada de afecto en sus redes sociales. La conductora compartió un video en el que aparece cantando junto a su esposo el tema Día de Suerte, de Alejandra Guzmán, una canción que, según dejó ver, tiene un significado especial para ambos.

“Como dice la canción: ‘Pero más suerte es quererte tanto, y que tú sientas lo mismo’. Feliz aniversario número 9 a mi compañero de vida. ¡Que sigamos enfrentando los días sin soltarnos la mano!”, escribió Medina.

Además del video musical, la presentadora difundió una serie de fotografías junto a Zambrano, mostrando distintos momentos de su relación y celebrando el tiempo que han compartido.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano en terapia de pareja

Después retomar su relación sentimental tras su breve separación en marzo de 2021, Magaly Medina y Alfredo Zambrano confesaron que tienen ayuda profesional para lidiar actualmente con sus problemas maritales.

Así lo reveló la pareja de la conductora de la televisión durante una entrevista con el programa dominical Día D, donde señaló que ambos están llevando terapia con una 'coach'. Un hecho que la presentadora de Magaly TV: La Firme refrendó al manifestar:

"Primero hay que tranquilizarse, evaluar las cosas, porque peleas van a haber siempre, discrepancias vamos a tener (...) Tenemos una 'coach' que nos ayuda en eso".

Asimismo, Magaly Medina descartó que algún episodio de infidelidad haya tenido lugar durante su relación con Alfredo Zambrano, quien se casó con ella en el 2016 luego de cinco años juntos como enamorados.

"Durante mi matrimonio, desde el momento en que retomamos la relación con un anillo en mi mano, nosotros tenemos una relación con altibajos, pero yo puedo decir que no hay terceras personas para nada", dijo.