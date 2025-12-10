Enza Mitrovich, sobrina de Ricky Trevitazzo, confirma que espera un hijo de Luisito Sánchez

Enza Mitrovich, sobrina de Ricky Trevitazzo y actual pareja de Luisito Sánchez, confirmó que está esperando un hijo del cantante luego de varias semanas de rumores. La influencer publicó en TikTok una fotografía en la que muestra su vientre abultado.

La noticia se da seis meses después de que ambos oficializaran su relación. En septiembre, cuando Enza fue consultada sobre la posibilidad de tener un bebé, evitó confirmarlo. "Sé que es tu trabajo preguntarme al respecto, pero por ahora no quisiera hablar de eso", dijo en declaraciones recogidas por Trome.

Tras la difusión de sus recientes imágenes, algunos usuarios cuestionaron la relación debido al historial sentimental del cantante, especialmente por los conflictos con su expareja Leslie Moscoso, quien lo acusó de agresiones y de retrasos en la pensión de su hijo en común. Cabe señalar que Luisito se convertirá en padre por quinta vez.

Pareja de Luisito Sánchez confirma embarazoFuente: TikTok: Enza Mitrovich

Pareja de Luisito Sánchez responde a críticas

Ante ello, Enza Mitrovich respondió con un mensaje en el que dejó claro que no permitirá que el pasado de su pareja afecte su vida actual.

"Su pasado no define nuestro presente. Tener hijos no garantiza fidelidad ni amor… cada relación es diferente y él puede ser distinto conmigo, mejor, igual o peor… nunca se sabe. Lo que sí importa es compromiso, amor y presencia. ¿Por qué debería cargar con temas que no son míos? A mí no me hicieron nada, ni fue en mi tiempo. Hoy lo que vale es lo que estamos construyendo juntos. Su pasado queda ahí… solo estamos enfocados en el presente", expresó.

La sobrina de Ricky Trevitazzo también descartó que en algún momento acuda a la televisión para exponer problemas con el cantante como padre.

"No soy parte de 'chollywood', ¿por qué tendría que ir a hacer el ridículo? Jamás, ni aunque me paguen. Y la presencia, igual que el amor, no se exige”, sostuvo.

Enza Mitrovich responde a críticas por embarazo.Fuente: Instagram: Enza Mitrovich