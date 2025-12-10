Luigui Carbajal espera reconciliarse con Ricky Trevitazzo: “La Navidad es una fecha para perdonar”

Luigui Carbajal expresó su deseo de reencontrarse con Ricky Trevitazzo, con quien mantiene una enemistad a pesar de haber compartido más de dos décadas de amistad desde sus inicios en la agrupación Skándalo.

La tensión entre los excompañeros volvió a surgir recientemente, a días del aniversario 36 del grupo, cuando Trevitazzo calificó de “malagradecido” a Carbajal tras escuchar que este habría hablado mal de él. No obstante, el artista sostiene que la época navideña es propicia para dejar atrás las diferencias.

En declaraciones para Trome, Carbajal aseguró que está dispuesto a dar un paso hacia la reconciliación. “La Navidad es una fecha que me gusta porque las familias se unen. Todos buscamos paz, felicidad y también perdonar. Es un tiempo de reconciliación”, afirmó.

Asimismo, destacó que aún siente un gran aprecio por Trevitazzo. “Podemos superar cualquier rencilla y recuperar la amistad que tuvimos por tantos años. Lo quiero y lo respeto mucho”, mencionó. También señaló que no guarda resentimientos y que estaría dispuesto a conversar: “Se han dicho cosas, pero lo importante es nuestra larga amistad”.

Sin embargo, dejó claro que, aunque desea arreglar las cosas con su examigo, no tiene intención de revivir el proyecto musical de Skándalo. “Esa etapa quedó atrás. Mi presente y futuro es con ‘Los Carbajal’. Estamos creciendo y se nos abren más puertas”, puntualizó.

¿Qué pasó entre Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal?

El conflicto estalló poco después de que Skándalo celebrara su 25 aniversario en 2024. En Navidad, Ricky Trevitazzo sorprendió a sus seguidores con un comunicado en redes sociales donde anunciaba su ruptura personal y profesional con Luigui Carbajal.

“Dejo constancia de que no hay vínculo alguno que nos una de ahora en adelante”, escribió Trevitazo en Facebook, refiriéndose a su excompañero como “el señor Luis Alberto Carbajal Lazo”. En su mensaje, explicó que la decisión se debía a motivos personales y profesionales, y pidió a medios y seguidores no volver a vincularlos para evitar confusiones.

Por su parte, Roly Ortiz, mánager de Skándalo, aseguró en Todo se Filtra que la causa del distanciamiento podría estar relacionada con un desacuerdo sobre dinero. Según Ortiz, después de un evento de Skándalo realizado en noviembre, Luigui Carbajal habría recibido una parte mayor de las ganancias.

Días después, Luigui salió al frente para defenderse. Negó haber estafado a Ricky y anunció que tomaría acciones legales contra Roly Ortiz. Según su versión, él se encargaba de vender los shows y administrar los pagos, mientras Ricky se ocupaba del lado artístico. “Nunca le vendí a Ricky. Las cuentas siempre han estado claras, detalladas hasta los 10 céntimos”, declaró a Trome.