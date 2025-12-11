Pamela Franco revela que será mánager de Christian Cueva: “Le echa muchas ganas al canto”

Tras dejar al equipo ecuatoriano Emelec, Christian Cueva vuelve al país para formar parte de Juan Pablo II. Sin embargo, este no sería el único reto profesional del futbolista ya que también formará parte de la gira musical junto a Pamela Franco.

La cantante de cumbia reveló detalles de lo que será trabajar de la mano con su pareja y confirmó que será su mánager. Para este mes, recorrerá varios lugar en el denominado ‘Tour Cervecero’, en referencia al cover de Armonía 10 que grabaron juntos.

Pamela Franco confesó estar emocionada por lo que se viene ya que el público quiere verlos juntos en el escenario, pero no aseguró si coincidirán. “Todo se dará según las circunstancias”, dijo para el programa Habla Chino.

¿Christian Cueva cantará en los shows?

De acuerdo con la intérprete, el futbolista ha estado trabajando en ello y, pese a que aparecerá eventualmente como animador de los eventos, también podría cantar solo algunas canciones.

“Ha mejorado mucho en el canto. A él le gusta, le echa muchas ganas. Estoy enamorada. Hay un par de canciones que él cantará solo. Él es un show en el escenario, también es animador”, comentó.

Pamela Franco y Christian Cueva cobrarían hasta S/70 mil por concierto, reveló Magaly TV

El programa Magaly TV: La Firme reveló los supuestos montos que cobraría Pamela Franco por cantar con Christian Cueva en Lima y provincias.

“Acabo de conversar con Pamela, ¿ustedes están animados con Christian? Estamos con el Tour Cervecero”, empezó diciendo una supuesta mánager de la artista al mencionado programa.

Para los conciertos de la pareja en Lima, la trabajadora mencionó que se estaría cobrando 50 mil soles por Año Nuevo. No obstante, el monto más elevado fue para las presentaciones en provincia donde la cantante y el deportista cobrarían hasta 70 mil soles, fuera de los gastos por hospedaje y estadía.

¿Pamela Franco le mandó una indirecta a Pamela López?

Por otro lado, en otro momento de la entrevista en el programa de Aldo Miyashiro, la cantante envió un comentario que estaría dirigido a la expareja de Christian Cueva después de que ella mencionara que no podía tener un trabajo estable.

“A mí me gusta trabajar, a mí me gusta chambear, porque a mí me gusta tener mi dinero, porque soy desobediente y siento que la que no trabaja tiene que obedecer ja ja ja. Soy malcriada, me dices esto, yo te digo lo otro”, dijo.