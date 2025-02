Magdyel Ugaz sobre la maternidad: "El reloj biológico está en su momento cumbre"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Magdyel Ugaz atraviesa un momento especial. A sus 40 años, la actriz afirma estar enamorada, valorar más lo que tiene y sentirse agradecida con la vida. Además, con entusiasmo, espera el estreno de la decimosegunda temporada de la serie Al fondo hay sitio.

"Al fondo hay sitio cada vez tiene otros actores y hay otras energías. A mí siempre me emociona y lo agradezco tanto, porque siento el cariño del público a pesar de tantos años, es alucinante", señaló a Trome.

Sobre su personaje, Teresita, espera que los guionistas le den la oportunidad de cumplir sus sueños más anhelados. "Bueno, se casó, sentó cabeza. Es que la Tere es como una niña grande... A mí me encantaría que le den un poquito más a sus sueños. Por ejemplo, ella siempre ha creado sus diseños, rompe con sus tendencias, con sus estilos y me encantaría que explore más ese lado de diseñadora", comentó.

Magdyel Olibama Ugaz del Castillo (Lima, 13 de julio de 1984) es una actriz y presentadora de televisión peruana. Dentro de sus varios trabajos en cine, teatro y televisión, es más conocida por su rol protagónico de Teresa Collazos en la serie televisiva 'Al fondo hay sitio'.

Magdyel Ugaz: "Estoy enamorada"

En el plano personal, Magdyel Ugaz asegura sentirse en paz. Sin embargo, admite que su exigente ritmo de trabajo a veces la lleva a descuidar otros aspectos de su vida. Aun así, dice que grabar los capítulos de Al fondo hay sitio se ha convertido para ella en una forma de terapia.

"Me siento más tranquila. Este trabajo tiene un ritmo donde uno a veces no le da espacio para ver qué te está pasando y me he enfermado mucho. Por eso quiero estar tranquila, disfruto del trabajo, de venir y de reírme. Esta es una serie que nos hace reír a nosotros también, como actores", detalló.

Además, aseguró que está enamorada y que ese sentimiento la ha llevado a valorar más su entorno y lo que ha construido. "El amor a uno le hace bien, así que lo agradezco; esa es una palabra que me viene mucho, porque una de 'chibola' da por sentada las cosas qué te pasan. De repente vienen los años y dices 'esto no es gratuito', hay que darle valor. Valoro mi entorno, valoro el lugar donde trabajo, valoro mi pareja, mi familia y, claro, lo agradezco muchísimo", reveló.

Magdyel Ugaz y la maternidad

Sobre la maternidad, Magdyel Ugaz reconoció que es un tema que tiene presente, aunque todavía no está segura de cuál es el momento adecuado para hacerlo realidad.

"El reloj biológico ya está en el momento cumbre. Yo tengo 40 años y congelé mis óvulos, pero digamos que le daba prioridad a la enfermedad que yo tuve, que es endometriosis. Ahorita estoy más tranquila, transitando... No sé, vamos a ver si este año. No lo sé todavía, estoy viendo", declaró.

En agosto pasado, la actriz reveló que pasó por su segunda operación para tratar la endometriosis, enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta aproximadamente a 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva a nivel internacional.

"Llegué a mi diagnóstico cinco años después, no por dejadez o falta de interés. Nunca imaginé lo compleja y desafiante que sería esta enfermedad, ni la magnitud de lo que implicaba enfrentar una operación de este tipo. La endometriosis es una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, pero a menudo es invisible y silenciada", comentó en su cuenta de Instagram.