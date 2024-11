"Un paso importante como mujer": Magdyel Ugaz anuncia que será madre mediante la adopción

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz de Al fondo hay sitio Magdyel Ugaz anunció su decisión de convertirse en madre a través de la adopción. En un mensaje publicado en sus historias de Instagram, la popular 'Teresita' compartió su felicidad con sus más de 1.5 millones de seguidores.

"He decidido dar un paso importante como mujer. ¡Voy a adoptar!", escribió junto a una fotografía en la que luce sonriente.

Ugaz, que habló en el pasado sobre su lucha contra la endometriosis, una enfermedad que afecta la fertilidad, encontró en la adopción la oportunidad de cumplir su sueño de formar una familia. Sin embargo, aún no se conocen muchos detalles sobre el proceso.

Magdyel Ugaz interpreta a la popular 'Teresita' en la teleserie 'Al fondo hay sitio'.

Magdyel Ugaz y su lucha contra la endometriosis

En agosto pasado, Magdyel Ugaz reveló que pasó por su segunda operación para tratar la endometriosis, enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta aproximadamente a 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva a nivel internacional.

La actriz compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde habló del largo proceso para iniciar su tratamiento.

"Llegué a mi diagnóstico cinco años después, no por dejadez o falta de interés. Nunca imaginé lo compleja y desafiante que sería esta enfermedad, ni la magnitud de lo que implicaba enfrentar una operación de este tipo. La endometriosis es una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, pero a menudo es invisible y silenciada", escribió.

"Es dolorosa y debilitante": el mensaje de Madgyel Ugaz sobre su nueva operación

Magdyel Ugaz explicó que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria de origen desconocido, que puede provocar dolor físico, emocional y mental. Por años, según dijo, había normalizado los dolores menstruales.

"Es dolorosa, debilitante y, en muchos casos, incomprendida. Pero lo que he aprendido en este viaje es que es crucial hablar sobre ella, dar a conocer nuestras experiencias, y exigir que el sistema de salud le otorgue la importancia que merece", acotó.

Ugaz comentó que acaba de ser sometida a una segunda intervención, la primera fue en noviembre de 2022, poco después de recibir el diagnóstico.

"En muchos casos se disfraza con el dolor menstrual, es una de las enfermedades más comunes y más desconocidas. Llegar a mi diagnóstico me tomo años. Años en los que normalice el dolor, los cambios hormonales que afectan tu estado de ánimo. Un diagnóstico a tiempo puede ayudar aliviar muchas de las cosas que nombro y entre ellas una muy importante: la infertilidad", expresó en ese entonces.

Magdyel Ugaz presentó en redes a su pareja

Actualmente, Magdyel Ugaz, de 40 años, comparte su vida con su pareja, a quien presentó a mediados de septiembre en sus redes sociales.

"Somos tan distintos y sin embargo cada día me doy cuenta de lo cercanos que somos, de cómo veo en ti tanto de lo que siempre he querido para mi vida. Me hiciste replantear lo que creía saber", dijo la actriz en su publicación.

La dedicatoria culminó con una frase que resume el vínculo sentimental entre ambos: "Caminar a tu lado, tomados de la mano, me hace sentir que no solo somos compañeros, sino un equipo que está empezando a construir algo tan hermoso".

Magdyel Ugaz presentó a su novio en redes sociales.

