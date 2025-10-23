Maju Mantilla reaparece en público tras una semana turbulenta con su expareja Gustavo Salcedo

Tras semanas de incertidumbre por su separación, Maju Mantilla reapareció en un evento en Lima. La exreina de belleza evitó hablar de Gustavo Salcedo, quien días antes confesó seguir enamorado de ella.

Maju Mantilla volvió a aparecer públicamente tras la tormenta mediática que generó su separación de Gustavo Salcedo, tema que ha ocupado titulares desde agosto. La ex Miss Mundo 2004, que ha preferido mantener un perfil bajo, reapareció en un evento de belleza realizado el miércoles en el Hotel Bolívar.

Durante la presentación, Maju se mostró tranquila y concentrada en hablar sobre cuidado personal, aunque las preguntas sobre su vida privada eran inevitables. En diálogo con una reporteda de América Hoy, la exconductora de televisión respondió con serenidad: “Siempre agradecida, trabajando".

Continuó diciendo: "Tengo muchas responsabilidades, muchas cosas por cumplir y siempre comprometida con mi trabajo”. Y cuando le preguntaron si planea volver pronto a la televisión, ella respondió con una sonrisa: “Ojalá, si Dios quiere”.

¿Maju perdonó a Gustavo Salcedo?

Sin embargo, al finalizar el evento, las cámaras la interceptaron con preguntas más personales: ¿Perdonaste a Gustavo?, ¿Van a retomar la relación?, ¿Estás tranquila? Ante la insistencia, Maju solo atinó a decir: “No, chicos, perdón. Disculpen… tengo que trabajar”, intentando esquivar a la prensa.

En un fragmento emitido por América Hoy, se aprecia que cuando le consultan si acepta las disculpas de su aún esposo, la modelo asiente levemente, aunque sin ofrecer más declaraciones.

Gustavo Salcedo asegura seguir enamorado

Las breves declaraciones de Maju llegaron poco después de que Gustavo Salcedo confesara públicamente que aún está enamorado de ella. En una entrevista con Amor y Fuego, el empresario aseguró que no desea seguir en conflicto y pidió disculpas por los audios filtrados en Magaly TV: La Firme, donde se le escucha admitir que siguió a Maju al sospechar de supuestas infidelidades.

“Evidentemente el amor no se acaba de un día para otro. Vamos a tener una buena relación, es lo que queremos. Uno no decide cuándo dejar de querer, dejar de amar, pero siempre puede pasar en un matrimonio que las cosas se van enfriando, van cambiando y al final cada uno tiene rubros distintos”, señaló.

Semanas antes, Maju Mantilla había emitido un comunicado en el que pedía respeto a su vida privada y aclaraba su posición frente a la separación. “Con el señor Salcedo me une solo una relación de padres... Los temas sobre un eventual divorcio se manejarán únicamente por la vía legal”, expresó.

¿Por qué se separaron Maju Mantilla y Gustavo Salcedo?

La conductora y el empresario se conocieron en 2004, cuando Maju Mantilla se preparaba para competir en el Miss Mundo. En enero de 2012 contrajeron matrimonio civil en la Municipalidad de San Borja y, un mes después, celebraron la ceremonia religiosa en la Catedral de Trujillo. Tienen dos hijos fruto de su relación.

En agosto de 2023, el programa Magaly TV, La Firme difundió imágenes de Gustavo Salcedo junto a Mariana de la Vega. Aunque el registro correspondía al 18 de julio, se le veía conduciendo un vehículo en el que ella abordaba antes de que ambos ingresaran a un hotel en Miraflores.

Tras la emisión, el empresario negó cualquier irregularidad: “Las imágenes publicadas están totalmente fuera de contexto. Fuimos al gimnasio por temas exclusivamente deportivos”. Añadió que existían cámaras de seguridad que podían corroborarlo y sostuvo que se había creado “una historia sin sustento” que afectaba tanto su imagen como la de otras personas.

