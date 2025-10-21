Gustavo Salcedo confiesa seguir enamorado de Maju Mantilla: "El amor no se acaba de un día para otro"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gustavo Salcedo confiesa seguir enamorado de Maju Mantilla. El empresario afirmó que ya “no quiere vivir en conflicto” con la modelo peruana y le pidió disculpas por los audios filtrados en el programa Magaly TV: La Firme donde este revela haberle hecho seguimiento al conocer supuestas infidelidades con el productor Christian Rodríguez y el actor colombiano George Slebi.

Fue ante las cámaras de Amor y fuego que Salcedo tomó una actitud más conciliadora negando que se haya “acabado el amor” que siente por la exMiss Mundo.

“Evidentemente el amor no se acaba de un día para otro. Vamos a tener una buena relación, es lo que queremos. Uno no decide cuándo dejar de querer, dejar de amar, pero siempre puede pasar en un matrimonio que las cosas se van enfriando, van cambiando y al final cada uno tiene rubros distintos”, declaró.

En otro momento, recordó que ambos han venido celebrando los días de cumpleaños y otros momentos festivos junto a sus hijos a pesar de los conflictos.

“Nosotros hemos celebrado muchas cosas juntos. Es una relación de muchos años y creo que nadie pude juzgar ni criticar lo que pasa en la pareja. Uno tiene que tomar decisiones. Juzgar desde afuera es muy fácil”, señaló.

Gustavo Salcedo asegura que "ya no quiere vivir en conflicto" con Maju Mantilla. | Fuente: Instagram (gustavosalcedo_rg)

Gustavo Salcedo pidió disculpas a Maju por audios filtrados en Magaly TV

Gustavo Salcedo aprovechó para pedir disculpas a su todavía esposa Maju Mantilla. Esto, debido a los audios filtrados en Magaly TV donde confiesa un supuesto espionaje a la reina de belleza y al productor de televisión Christian Rodríguez tras sospechas de infidelidad.

Del mismo modo, se dieron a conocer nuevos audios donde Salcedo habla de una conciliación que quiso hacer firmar a Maju Mantilla al hallarle una supuesta infidelidad y donde ella debía irse de su casa en caso de no querer aceptar el acuerdo.

“Hay un problema el cual he estado involucrado. Hay audios que no debieron filtrarse. Le han hecho quedar mal a ella, mal a mí también por hablar cosas que no debí hablar. Ya fue más que suficiente. A mí me dicen que soy mal padre, que soy mujeriego, pero son opiniones de la gente”, señaló.

Para el exdeportista olímpico, las relaciones de pareja, como la suya, pasan diferentes periodos, por lo que no descartó poder “salvar su matrimonio”.

“Hay mucha exageración en las historias. Todos creo que tenemos derecho a una segunda oportunidad a arreglar nuestros errores y tratar de vivir en paz. Si es que me arrepiento, yo creo que siempre hice las cosas de manera positiva, pensando que las cosas pueden estar bien o mejor”, comentó.

Maju Mantilla responde a presuntas revelaciones de Gustavo Salcedo

Maju Mantilla volvió a pronunciarse acerca de su separación de Gustavo Salcedo y las recientes acusaciones sobre un presunto romance con el productor Christian Rodríguez Portugal, quien hace poco denunció haber sido agredido por el aún esposo de la presentadora.

Como se sabe, Salcedo se encuentra en el centro de la polémica luego de que el programa Magaly TV: La Firme difundiera unos audios en los que el empresario habría confesado haber espiado a Maju, motivado por sospechas de una presunta infidelidad.

A través de un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Mantilla explicó que había optado por mantener silencio "por recomendación de sus abogados", pero que decidió pronunciarse ante los ataques que, según indicó, han afectado su honra y su rol como madre.

"Durante más de 15 días se ha mancillado mi nombre, dando por ciertas afirmaciones y declaraciones generadas por algunos medios de comunicación y por mi aún esposo", expresó. "Eso ha motivado un sinfín de agravios, insultos y calificativos que dañan mi reputación y condición de madre".

La recordada Miss Mundo 2004 aseguró que "jamás" ha descalificado al padre de sus hijos, aunque lamentó que "no exista reciprocidad en ese aspecto" hacia ella.

"Con el señor Salcedo me une solo una relación de padres y siempre tendré el ánimo de llegar a acuerdos con él de manera civilizada. Los temas referidos a un posterior divorcio se manejarán únicamente por la vía legal", señaló.