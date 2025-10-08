Gustavo Salcedo lanza curioso mensaje en redes sociales tras polémicos audios sobre Maju Mantilla

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gustavo Salcedo se encuentra en medio de la polémica luego de que Magaly TV: La Firme difundiera unos audios donde el empresario habría confesado un supuesto espionaje a su —todavía— esposa Maju Mantilla y el productor de televisión Christian Rodríguez tras sospechas de infidelidad.

En efecto, de acuerdo con los audios, el ex deportista olímpico admitió haber intervenido el celular de ambos y haber colocado un dispositivo GPS en el auto de la exMiss Mundo y contratar “hasta siete personas” para poder espiarla.

Ahora, Gustavo Salcedo se pronunció en sus redes sociales dejando un mensaje que sorprendió a sus miles de seguidores. Fue por medio de sus historias en Instagram, que Salcedo compartió una foto de él mismo frente a un espejo y con el torso desnudo mostrando su musculatura en señal de fortaleza.

Eso no es todo. La imagen fue acompañada de una frase que significaría una respuesta ante las críticas en su contra. “Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros”, se lee en el post de la foto dejando sonar el tema Resistiré, de David Bolzoni, con la estrofa: “Aunque los tiempos de la vida soplen fuertes, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo”.

Gustavo Salcedo habría espiado a Maju Mantilla tras sospechas de infidelidad, revela Magaly TV. | Fuente: Instagram

¿Gustavo Salcedo hizo reglaje a Maju Mantilla y a Christian Rodríguez?

El último martes, el programa Magaly TV: La Firme difundió una conversación entre Gustavo Salcedo y uno de sus reporteros donde el esposo de Maju Mantilla habría confesado haber hecho seguimiento tanto a la exmodelo como al productor Christian Rodríguez.

"Acá están los dos seguimientos que yo le tenía con GPS a los dos desde el teléfono (…) Lo que ella no sabía es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía, tengo imágenes (…) He tenido su celular intervenido, el de él, el de Maju, GPS en su carro", se escucha en la voz de Salcedo.

De igual manera, mencionó que cuando encaró a Maju Mantilla mostrándole las supuestas pruebas de su infidelidad, ella negó todo. "Yo veía lo que tenía en el celular y ella me lo negaba, o sea, es como que yo vea tu celular que está clonado, lo que haces y lo que no haces y le decía y lo negaba", exclamó.

En ese sentido, el empresario mencionó que hizo dicho reglaje entre el 2023 y 2025 cuando "dudada" si Maju Mantilla estaba con otro hombre. "Yo en toda esa parte me pongo de investigador privado (…) Después puse un equipo de siete personas por un año siguiéndola todo el tiempo", recalcó.

Gustavo Salcedo se disculpó por agredir a Christian Rodríguez

En relación con el incidente del 26 de septiembre, Gustavo Salcedo reconoció su responsabilidad en los hechos que terminaron con el productor Christian Rodríguez herido en la cabeza y atendido en una clínica.

"Lo que ha pasado ha sido un acto puntual. Hay cosas que yo no vi en ese momento, cuando estaba en esa situación. No lo minimizo, pido las disculpas del caso. Yo merecía una disculpa previamente por todo el daño que se había ocasionado, pero no voy a permitir que se creen más historias", mencionó a las cámaras de Amor y fuego.

El empresario explicó que su intención inicial fue conversar con Rodríguez para aclarar la situación, pero señaló que nunca recibió respuesta.

"Yo he tratado de hablar con esa persona. Mi intención era hablar con esa persona, tener un descargo, recibir las disculpas que me merecía y cerrar el tema, pero simplemente la situación se salió de control", agregó.

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales Christian Rodríguez debía ofrecerle disculpas, Salcedo evitó dar detalles.

"No voy a dar más detalles de que pasó o qué no pasó, qué hizo o qué no hizo, etc. No quiero hablar de lo que no corresponde; tampoco voy a hablar mal de Maju ni de nadie más. Lo que pido es eso: que nos dejen tranquilos y cerrar esta historia", aseveró.

Gustavo Salcedo lanzó mensaje en Instagram tras polémicos audios en Magaly TV.Fuente: Instagram (gustavosalcedo_rg)