"Él estaba separado": Pamela López responde a supuesto amorío con Dayron Martin años atrás

Pamela López respondió a las declaraciones de Dayron Martin, quien afirmó haber tenido “bastante interacción” con la trujillana en el 2009. De acuerdo con el salsero cubano, la todavía esposa de Christian Cueva y él “tuvieron buena química”.

“Me la presentaron allá en Trujillo. Hubo bastante interacción (…) Nos caímos bien en ese tiempo, había buena química. Hubo sus cositas por ahí. Hubo su roce”, comentó el cantante en diálogo con el programa Ponte en la cola el último lunes.

Ante esto, la propia Pamela López decidió aclarar el tema asegurando que “no se acuerda” ya que el acercamiento con Dyron fue el 2009, tres años antes de que iniciara su relación con Christian Cueva, padre de sus tres últimos hijos.

“No me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó. Fue el 2009 (…) Yo estaba soltera y estoy segura de que él (Dyron) estaba separado, pero no tuvimos ninguna relación. No quiero entrar al detalle porque sé que él quiere promocionar sus temas, quiere pantalla”, mencionó López en el set del mismo programa de espectáculos.

Seguidamente, calificó de “innecesario” hablar de su vínculo con el artista cubano ya que nunca tuvo una amistad ni relación con él. “Fue el 2009 cuando yo vivía en Trujillo. No conocía todavía al papá de mis hijos. Son cosas que ni siquiera me acuerdo, fue algo fugaz”, resaltó.

Por último, recalcó que fue amiga de Dyron Martin cuando él estaba en la orquesta Los Villacorta en la Ciudad de la eterna primavera. “Se terminó la amistad con ellos porque querían crear un morbo innecesario que no pasó”, agregó.

Dayron Martin estuvo en Los Caribeños de Guadalupe en 2008 y en Los Villacorta el 2009. | Fuente: Instagram (dayron_martin_el_white)

Dayron Martin sobre Pamela López: “Ella la pasaba bien y yo también”

Recientemente, Dayron Martin volvió a referirse a Pamela López confirmando que sí hubo un romance entre ambos. Del mismo modo, negó que sus declaraciones sobre ella sean para un intento de promocionarse.

“Ella la pasaba bien y yo también (…) Cuando yo he sido muy conocido en este país, ella era una desconocida ¿Entonces colgarme de quién?”, señaló el músico y compositor en el programa Chimi Churri, del canal de YouTube Trivu.

En ese sentido, el cubano reafirmó su postura de que vivió algo más que una amistad con Pamela López, quien actualmente es pareja del cantante Paul Michael.

“Fueron encuentros casuales donde ella la pasaba muy bien y yo también en su momento, donde había una crisis muy fuerte de parte mía y solamente eso”, expresó.

Anelhí Arias afirma que Pamela López fue amante de su exesposo Dayron Martin. | Fuente: Instagram (anelhiariasbarahonaoficial)

Anelhí Arias afirma que Pamela López fue amante de Dayron Martin

Por su parte, la ex vedette Anelhí Arias Barahona, sostuvo que Pamela López fue amante de su entonces esposo, Dayron Martin, cuando él integraba la orquesta de Los Villacorta en Trujillo.

"Ahí está el karma, las mentiras siempre salen a la luz", sostuvo la exporrista, al comparar lo que le ocurrió a López cuando Christian Cueva inició una relación con Pamela Franco.

En ese sentido, la también modelo y bailarina aseguró que Pamela López era consciente de que Dayron era un hombre casado.

“No solamente lo sabía ella, todo el Perú sabía que yo estaba casada con Dayron desde el 2005. Teníamos problemas internos, pero ella no puede decir que estaba separada de él”, señaló.

Es así como Arias Barahona aseguró que no busca aprovecharse de la exposición mediática de Pamela López, sino recordar que la vida siempre termina dando lecciones.

"Lo hablo porque ha saltado a la luz, no porque me esté colgando de ella. Yo vivo en otro país, pero lo cuento para hacerle recordar que para mí ella fue una amante, lo mismo que ella le reclama a Pamela Franco. Ella fue la Pamela Franco en mi vida porque sufrí y lloré mucho", acotó en diálogo con Trome.