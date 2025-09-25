"Me tiene envidia, que se ubique": Leslie Shaw arremete contra Micheille Soifer por dedicarle canción

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Leslie Shaw cuestionó duramente a Micheille Soifer por dedicarle su reciente tema Rubia con tu plata. La ‘gringa’ afirmó “no entender” el motivo de que Soifer haga una canción referente a ella y que, de cuerdo a Shaw, puede ser un intento de imitarla.

“No entiendo qué quiere hacer esa chica con su vida. Una con 35 años creo que ya debería tener claro que quiere. ¿Quiere ser cantante, quiere ser Leslie Shaw o quiere ser conductora? (…) Parece que quiere intentar (ser yo). Bueno, le deseo suerte, pero no creo que lo logre porque necesita talento”, comenzó diciendo la intérprete de Hay niveles.

En ese sentido, para Leslie Shaw, Micheille Soifer se ha quedado “encasillada” en la temática de Esto es guerra, programa donde participó tiempo atrás. “Yo no soy una participante de un reality”, sostuvo Leslie tras calificar de “insultos” la letra que cantó Soifer. “Esas cosas me parecen súper bajo y totalmente innecesario”, añadió.

Del mismo modo, la cantante y empresaria aseguró que Micheille Soifer “le tiene envidia” por haber colaborado con la cantante mexicana Thalía para la canción Estoy soltera el 2020.

“La envidia es mala. Como dicen: la envidia es mala y envenena. Ya quisiera ella que Thalía sepa que existe (…) Claro que sí (me envidia). Thalía es una de las máximas referentes de la música latina. Fue un sueño cumplido para mí. Se le nota la piconería”, mencionó a las cámaras del programa Magaly TV: La Firme.

Leslie Shaw arremete contra Micheile Soifer y afirma que ella "no tiene claro que quiere". | Fuente: Instagram (megamixperu)

Leslie Shaw “ubica” a Micheille Soifer: “No tiene con quién pelear”

Por otro lado, Leslie Shaw minimizó la carrera musical de Micheille Soifer, quien hizo referencia a una “gringa angurrienta” en su videoclip Rubia con tu plata en clara referencia con la frase usada por la popular cantante.

“¿Qué canción exitosa ella ha tenido? Ni una. Me parece malazo desmerecer tantos años de mi trabajo y desmerecerme porque no tiene con quién pelear”, comentó la también cantante de Pendejerete y Faldita.

“Que se busque a otra de su target. Hay un montón de chicas realities así como ella, ¿por qué meterse conmigo? Hay niveles, mamita. Relájate y ubícate”, sostuvo.

Por su parte, el programa conducido por Magaly Medina también entrevistó a Micheille Soifer quien aseguró que había grabado su tema meses atrás. “No lo había lanzado porque no quería lanzar todo y dije: no voy a dejar de hacer algo porque el resto lo hace”, manifestó.

Esto no fue bien tomado por Leslie Shaw, quien volvió a arremeter contra la actual conductora de Ponte en la cola.

“Nadie la invito. El chongo era con Marisol, no con ella. Me da risa, pero ya llega un momento en que digo: qué igualadas. Ubíquense un poquito. Pobrecita, lo que le espera. Vamos a dedicarle algo más adelante, ahora no tengo tiempo”, expresó.

¿Qué dijo Micheille Soifer sobre su canción Rubia con tu plata?

Micheille Soifer se sinceró sobre su nueva canción Rubia con tu plata, la cual tiene un ritmo pegajoso y una producción donde combina sonidos de cumbia y pop.

"Es una canción para reírnos un poco de la coyuntura, para pasarla bien, sin entrar en dimes y diretes. Es una propuesta pensada para que el público saque sus propias conclusiones sin necesidad de peleas ni controversias", señaló.

En ese sentido, la también modelo peruana recalcó su intención de hacer "algo distinto". "Quisimos hacer algo que simplemente divierta. El videoclip es ligero, sin pretensiones, porque la música también es para pasarla bien", agregó.

Posteriormente, la exintegrante de Esto es guerra mencionó que su canción es una manera de "responderle" a Leslie Shaw ante las constantes críticas contra ella y otros artistas.

"Esta canción no es ningún cargamontón. Yo respondo sola, es más, la hemos invitado (a Leslie) varias veces al programa (Ponte en la cola), pero se me corre", expresó la artista, quien dijo no temer ante una posible reacción de Shaw.

"Esta es la mejor manera de responderle, haciendo música linda, vacilándome", agregó Soifer en diálogo con Trome.