"Se decían 'te amo' y lo negaban": Magaly Medina se burla de la separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Magaly Medina afirmó haber quedado “sorprendida” con el anuncio que dio Marcelo Tinelli sobre su separación de Milett Figueroa luego de dos años. Esto, debido que los dos venían negando que haya una ruptura, además de darse mensajes de amor y decirse ‘te amo’ —semanas atrás— en la estadía de la exchica reality en nuestro país.

“Ellos decían que estaban ‘viento en popa’. Se decían ‘te amo’. Decir te amo no necesariamente es la verdad. No necesariamente habla de la estructura o fortaleza de una relación”, comenzó diciendo la periodista en su programa Magaly TV: La Firme.

Medina también cuestionó que Tinelli haya dado el sorpresivo anuncio “de manera tranquila y amorosa” afirmando haber quedado “como amigo” con Milett Figueroa. “Él dice que la sigue amando y que ha quedado bien con ella. Si, claro. Ahora le dice 'te amo'. Ni siquiera convivían”, precisó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ recordó las versiones de periodistas argentinos de que la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli era “una farsa” y que solo estaban junto por “un contrato” que ambos querían cumplir hasta terminar las grabaciones del reality Los Tinelli. “Dicho y hecho. Las predicciones se cumplieron”, acotó.

Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa luego de dos años. | Fuente: Instagram (milett)

Magaly Medina afirma estar “preocupada” por la madre de Milett Figueroa

En otro momento, Magaly Medina mencionó, en tono de burla, estar “preocupada” por Martita, la madre de Milett Figueroa, quien venía destacando la relación de su hija con Marcelo Tinelli en diversos programas de espectáculos.

“Me preocupa Martita (madre de Milett). Le habrá dado un soponcio porque ella se alucinaba la suegra de América, la suegra de Argentina, la suegra de Tinelli. Era el único logro en su vida de la señora, pobrecita debe estar bien deprimida”, sostuvo.

Además, consideró que los agradecimientos de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa se vieron más como el término de “una transacción comercial”. “Se nota que la ama a montones. Por eso yo digo: a veces los hombres dicen 'te amo' con la misma facilidad con la que toman un vaso de agua. No es así”, agregó.

Finalmente, recordó que el propio Marcelo Tinelli negaba haber terminado con Milett Figueroa dando amorosos mensajes en entrevistas recientes. “Los dos lo negaban que habían terminado. Incluso a ella la entrevistaron en el programa de la Chola Chabuca y le mandó un mensaje. Yo no sé si para tanto les da una farsa”, concluyó.

Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa luego de dos años. Fue en su podcast de streaming Estamos de paso que el conductor de televisión aseguró que concluyó su romance con la modelo peruana.

"Nos hemos separado con Millet. Así que quiero mandarle un beso", exclamó el exdirigente deportivo dejando atónitos a sus invitados quienes afirmaron que "no esperaban" dicha noticia.

Es así como Marcelo Tinelli mencionó "estar bien" luego de su ruptura amorosa. "Le mando un beso a ella. Sé que está muy bien pero bueno, hemos llegado al final de una relación hermosa que la verdad duró dos años. Lo quería decir acá", sostuvo.

Del mismo modo, señaló que su "amor" por Milett Figueroa no va a cambiar, pero que tiene claro que no son más pareja.

"El amor que le tengo no es que va a cambiar, se va a modificar, se va a poner en otro lugar y creo que ella piensa lo mismo de mí también. Hemos llegado a un final de ciclo que fue muy lindo", comentó.

Por último, el también conductor radial no descartó verse pronto con la exintegrante de Esto es guerra a quien conoció en el reality Bailando 2023.

"Le mando un beso grande. La quiero mucho, la amo mucho (…) Pasé dos años hermosos pero bueno. Se los digo a ustedes porque me están preguntando. Algún día, ella puede venir (a mi programa) tranquilamente", añadió.