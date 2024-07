"Lloré seis horas seguidas": María Pía Copello reveló que estuvo separada de su pareja antes de contraer matrimonio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

María Pía Copello reveló que atravesó una separación de tres meses antes de contraer matrimonio con su pareja, Samuel Dyer, antes de contraer matrimonio. En una entrevista para el podcast de Magaly Medina, la conductora de Mande quien mande detalló su experiencia de este distanciamiento.

"Sentí que nada me había afectado, que realmente no lo quería. Sentí que estaba bien haber terminado", expresó. Sin embargo, admitió que su orgullo le impedía ver la verdadera magnitud de sus sentimientos.

Es más, Copello contó que su quiebre emocional llegó luego de una conversación con su hermana.

"Era un cadáver, (decía que no me había afectado), pero mi hermana entraba al baño y me dice que me veía verde, muy incómoda y nunca me dijo nada. En ese momento, cerré la puerta y lloré seis horas seguidas. Ahí es donde realmente me di cuenta de que algo estaba pasando", confesó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cómo ocurrió la separación temporal entre María Pía Copello y Samuel Dyer?

La separación temporal entre María Pía Copello y Samuel Dyer surgió luego de una conversación sobre su futuro. La presentadora explicó que no fue una propuesta directa de matrimonio, sino un diálogo sobre cómo sería su vida en común, lo que provocó una reacción inesperada en su pareja.

"Él me dice: 'me voy a hacer un MBA en Estados Unidos', y que le iba a tomar un año o año y medio. No me decía cuáles eran los planes, como cualquier persona le pregunté cómo vamos a hacer", relató Copello.

La reacción de Dyer fue de sorpresa y confusión.

"Llevábamos tres años de relación, nos veíamos todos los días y existía la confianza de poder preguntar eso, pero yo creo que él casi se atraganta con el raviol, casi vomita. Noté una actitud completamente extraña, pero la verdad, no adiviné lo que iba a pasar", contó María Pía.

El punto de quiebre ocurrió en una fiesta, cuando una amiga le comentó a María Pía que Dyer estaba diciendo que ya no la quería. Enfurecida, Copello decidió confrontarlo, lo que resultó en la decisión de separarse.

Durante los tres meses siguientes, según la exanimadora infantil, ambos reflexionaron y se dieron cuenta de que querían seguir juntos. Finalmente, retomaron su relación y se casaron el 14 de enero de 2006.

¿Quién es Samuel Dyer?

Samuel Dyer Coriat es un empresario peruano, hijo de Rosa Coriat y Samuel Dyer Ampudía, fundadores del Grupo Dyer y Coriat. Según Infobae, esta corporación maneja Camposol, productor y exportador peruano de frutas frescas con operaciones en cinco países.

Dyer ha ocupado varios puestos de relevancia, incluyendo la presidencia ejecutiva de Camposol y la gerencia general de D&C Holding.

A pesar de su expertiz en el mundo empresarial, Samuel Dyer prefiere mantenerse alejado de las cámaras. Junto a María Pía Copello, con quien lleva 17 años de matrimonio, ha formado una familia con tres hijos.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis