Magaly Medina cuestiona pedido de más de 60 mil soles mensuales de Pamela López a Cueva: "No es Messi"

Pamela López confirmó el pedido de más de 60 mil soles mensuales de pensión de alimentos a Christian Cueva. La trujillana de 38 años mencionó que su solicitud es “en base” a lo que percibe el futbolista peruano en el club Emelec, de Ecuador, y que los 12 mil soles que viene recibiendo actualmente no son suficientes para mantener a sus hijos.

“Nunca te dan lo que solicitas. No hay por qué alarmarse. Es para mis hijos, ellos perciben, no yo. De los 12 mil soles, solo puedo hacer uso de 4 mil soles porque 8 mil se van para el colegio. Los otros 4 mil soles los uso para pagar mi mantenimiento que son mil soles, mis servicios de alimentación, recreación, salud, vestimenta, extras y más”, expresó López en diálogo con el programa Magaly TV: La Firme.

Al respecto, Magaly Medina mostró su sorpresa de que López pida dicha cantidad ya que considera que ‘Aladino’ no gana ese monto en Ecuador. “Ella mismo dijo que su carrera está en capa caída”, sostuvo. “No estamos hablando de Lionel Messi, ni de Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de Christian Cueva. Cueva que ya tiene una carrera que ha desperdiciado muchísimo”, añadió la periodista.

Para la conductora, Christian Cueva no debe ganar más de 15 mil dólares mensuales, por lo que consideró que entregar 60 mil soles de ese dinero no le alcanzaría. “Supongo que ella y su exabogada (Rosario Sasieta) habrán hecho una investigación necesaria, habrán pedido estados de cuenta al club Emelec para que les diga cuánto percibe Cueva, para decir que quiere más de 60 mil soles al mes”, señaló.

Por último, Magaly recalcó que, si bien Christian Cueva no debería cambiar “el nivel de vida” que tenían sus hijos, el monto de más de 60 mil soles sería exagerado. “Me parece que ningún juez le va a conceder tanto dinero”, comentó la ‘Urraca’.

Pamela López pidió más de 60 mil soles mensuales de pensión de alimentos a Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Rosario Sasieta dejó de ser abogada ad honorem de Pamela López

Rosario Sasieta ya no es más abogada de Pamela López. La exministra de la Mujer señaló que, en mutuo acuerdo, se decidió “poner fin” al patrocinio legal “ad honorem” que le brindaba a la trujillana en su defensa legal contra Christian Cueva, a quien denunció por violencia física y psicológica el 2024.

Por medio de un comunicado, difundido en sus redes sociales, la popular ‘Señora ley’ sostuvo: “Hacemos de conocimiento a la opinión pública que hemos decidido poner fin al patrocinio legal que le brindamos ad honorem a la señora Pamela López Solórzano desde agosto de 2024 a la fecha”.

El documento, que tiene a firma de Rosario Sasieta y de Pamela López con fecha 20 de agosto de 2025, también dio alcances en lo logrado durante dicho tiempo en favor de la empresaria y madre de los hijos de Christian Cueva.

"Queremos indicar que, actualmente, la señora Pamela López ya está cobrando una asignación anticipada de alimentos en una suma ascendente a 12 mil soles y que el día de ayer (19 de agosto) hemos logrado una conciliación con el señor Christian Cueva sobre el régimen de visitas de sus menores hijos ante el 6.º Juzgado de Familia de Lima”, explicó.

Por último, la letrada expresó sus buenos deseos para su —ahora— ex representada. “Le deseamos los mejores éxitos a la señora Pamela López, quien, en señal de conformidad, suscribe el presente comunicado”, concluyó.

Rosario Sasieta dejó de ser abogada de Pamela López en la demanda contra Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Pamela López y Christian Cueva lograron conciliar para régimen de visitas

Pamela López y Christian Cueva lograron una conciliación para el régimen de visitas de sus hijos. La propia Pamela contó que llegó a un acuerdo con el deportista a más de un año de haberlo denunciado por violencia física y psicológica. “Sí, se logró. Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, expresó.

“Por orden de la jueza no puedo dar muchos detalles. Ninguno de los dos puede hablar sobre todos los acuerdos que se han dado. Nos falta resolver el tema de pensión anticipada”, declaró la también anfitriona a las cámaras de Amor y fuego.

Según dijo Pamela López, todavía falta resolver la demanda de pensión de alimentos, así como su divorcio con el actual volante de Emelec de Ecuador, quien ya hizo un primer depósito de manutención para sus tres hijos.

“Él (Christian Cueva) ya hizo un primer depósito por el Banco de la Nación, pero todavía falta resolver el tema por alimentos. Lo que se ha logrado es la conciliación del régimen de visitas”, aclaró.