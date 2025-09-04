¿Se casan? Christian Cueva responde ante supuesta pedida de mano a Pamela Franco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco mantiene una relación sentimental con el futbolista Christian Cueva. | Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Christian Cueva rompió su silencio ante una supuesta pedida de mano a su pareja Pamela Franco. El futbolista peruano aprovechó su estadía en Lima, donde vino, según dijo, con el fin de reencontrarse con sus hijos. No obstante, también se dio el tiempo de asistir a una de las últimas presentaciones de la cantante de cumbia en la semana.

De acuerdo con imágenes, compartidas por el noticiero América Espectáculos, el exintegrante de la selección peruana estuvo en un conocido local de Barranco donde Pamela Franco cantó en vivo e hizo un show hasta altas horas de la noche.

Durante el evento, la cumbiambera interpretó su tema Hasta el fin de mundo dedicándoselo a Christian Cueva, quien estaba parado en las primeras filas del lugar apoyando a la artista. Del mismo modo, Franco se animó a interpretar la canción El Cervecero afirmando, en tono de broma, que el futbolista “ahora solo toma agua”.

Una vez que concluyó el evento, tanto Pamela Franco como Christian Cueva salieron tomados de las manos ante las cámaras y reporteros que le preguntaron al popular ‘Aladino’ si ya había un compromiso con la bailarina, quien lucía un llamativo anillo.

“¿Ha habido una pedida (de mano) Christian? ¿Ha habido pedido de mano, Pamelita? De repente por ahí ya estás mostrando el anillo Pamela”, se escucha decir a los profesionales de prensa, algo que no pasó desaprovechado por Christian Cueva, quien respondió, sin negarlo ni confirmarlo: “Eso es amor, chicos, es amor (…) Perdón, disculpen, por favor”.

Christian Cueva regresó al Perú unos días para ver a sus hijos con Pamela López. | Fuente: EFE

Pamela Franco habló sobre conciliación entre Christian Cueva y Pamela López

Pamela Franco fue consultada acerca de la reciente conciliación entre Christian Cueva y Pamela López sobre el régimen de visitas, la cual permitió al futbolista reencontrarse recientemente con sus tres hijos con la empresaria trujillana.

La intérprete de Dile la verdad manifestó estar de acuerdo con la decisión, aunque evitó hablar a detalle del tema que involucra directamente a su pareja.

"Qué bueno, pero la verdad no tengo nada que opinar ahí", dijo en un informe emitido por el programa Amor y fuego. Ante la repregunta de un reportero sobre si era momento de que los padres llegaran a un acuerdo por el bienestar de los niños, añadió: "Claro, más no puedo opinar porque no me compete".

Pamela Franco dio un show en Barranco donde asistió su pareja Christian Cueva. | Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Pamela Franco se reencontró con Christian Cueva en Ecuador

Días atrás, Pamela Franco compartió románticas fotografías en sus redes sociales sobre su viaje a Ecuador y su reencuentro con su pareja Christian Cueva.

Luego de rumores de un posible distanciamiento, Christian y Pamela confirmaron que su relación sigue más firme que nunca dedicándose románticos mensajes en imágenes que mostraban a la feliz pareja.

"Mi amorcito, qué bien se siente estar juntos. Nuestros momentos son únicos, te amo, mi vida. Que nadie apague tu luz”, escribió Franco en una historia en Instagram, acompañando la dedicatoria con una foto abrazando al futbolista y sonriendo a la cámara. En una segunda imagen, ambos aparecieron besándose. “Te amo hasta el fin del mundo”, añadió la cantante.

Por su parte, Christian Cueva no se quedó atrás y replicó ambas publicaciones con mensajes igual de románticos. “Nadie la apagará [su luz], mi amor, ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida. Te amo”, escribió en una de las historias. En otra agregó: “Solo yo en tu corazón. Te amo”.

La cantante Pamela Franco viajó a Ecuador para encontrarse con su pareja Christian Cueva.Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)