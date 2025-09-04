Karla Tarazona afirma que Xiomy Kanashiro "no canta" y que Yahaira Plasencia "le lleva ventaja"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Tarazona se refirió al nuevo videoclip musical de Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán. La conductora y presentadora de televisión consideró que la modelo de 27 años “no canta” y que Yahaira Plasencia, expareja de Farfán, tiene “ventaja” sobre ella.

Días atrás, Kanashiro lanzó en YouTube, y demás plataformas digitales, el primer tema de su grupo musical Kanomy Bands haciendo cover de un mix de las clásicas canciones del grupo musical La Factoría. No obstante, para Tarazona, Yahaira es mejor.

“Ella (Xiomy Kanashiro) no canta y se supone que cuando vas a ver a su orquesta quieres escucharla cantar. Me gusta más el ‘totó’, perdónenme, pero el ‘totó’ de Yahaira Plasencia sí canta”, manifestó en diálogo con Trome.

En ese sentido, Karla, quien regresó con el cantante Christian Domínguez, reiteró su gusto por ‘La patrona’. “Si (Xiomy) es cantante, esperas verla cantar, si se está preparando (para eso) pues bien por ella, pero es obvio que Yahaira le lleva ventaja y, al final, el público es libre de elegir a quien le gusta”, sostuvo.

Ante la pregunta de que, si cree que Xiomy Kanashiro tiene talento, Karla Tarazona respondió: “Bueno, talento debe de tener y, si lo explota, chévere. Yo no sabía de ella hasta que salió lo de Farfán, pero de eso se trata. Aprovechar eso (que tiene una relación con Jefferson) para su beneficio y con el tiempo nos vamos a dar cuenta si tiene talento o no”.

Finalmente, mencionó que se nota “la diferencia” del éxito comercial de Kanashiro luego de oficializar su relación con el futbolista peruano. “Me da igual, pero se nota la diferencia (de Xiomy) antes y después de (estar con Jefferson). Sin embargo, bien por ella si lo sabe aprovechar”, concluyó.

Karla Tarazona mantiene una relación con el cantante Christian Domínguez. | Fuente: Instagram (latarazona)

Karla Tarazona consideró que Xiomy Kanashiro "está con aires de diva"

En febrero de este año, Karla Tarazona afirmó que Xiomy Kanashiro está "con aires de diva" previo a su debut como conductora de televisión en un programa musical en Panamericana, medio donde también trabaja Tarazona.

La personalidad de televisión mencionó que no sabía mucho de Xiomy Kanashiro hasta que vio que salía con Jefferson Farfán. "Recién me enteré quién era ella por el tema de Farfán, pero no sé quién es. Ayer estuvo aquí (en su programa ‘Préndete’), estuvo en entrevista y le comenzaron a preguntar cosas", comenzó diciendo la también locutora a Trome.

Asimismo, contó: "Me dicen que está con unos aires de diva, que no quiere declarar y que llamó para quejarse porque el reportero le hizo una pregunta incómoda". Seguidamente, Karla Tarazona no dudó en darle un consejo de Xiomy Kanashiro antes de iniciar como conductora en televisión nacional.

“(Xiomy) Mira cómo comienzas y cómo te hiciste conocida. Recuerda cuando Yahaira (Plasencia) comenzó su relación (con Farfán) y mira ahora cómo es. Tú no sabes lo que va a suceder más adelante", sostuvo.

Actualmente, Jefferson Farfán mantiene una relación con Xiomy Kanashiro. | Fuente: Instagram (xiomykanashiro)

¿Xiomy Kanashiro tienes planes de boda con Jefferson Farfán?

Xiomy Kanashiro no descartó casarse con Jefferson Farfán. Fue en el podcast ¿Ahora qué? que la integrante de La casa de la comedia fue consultada sobre si tiene planes de boda con el exfutbolista de 40 años.

"No me hables de casamiento que ahora te haré la misma pregunta", señaló Kanashiro en tono jocoso con su compañero del podcast. Si bien no negó un posible matrimonio, la exintegrante de Alma Bella dejó claro que, por el momento, prefiere seguir disfrutando de su relación con 'La Foquita'. "Estamos yendo paso a pasito. Estamos yendo bien y muy felices. Eso es lo importante", precisó.

En otro momento, Jefferson Farfán se animó a hablar con Carlos Vílchez y Carloncho, los otros conductores del podcast ¿Ahora qué?, quienes le preguntaron al exdelantero de Alianza Lima si encontró el amor con Xiomy Kanashiro. "Me recontra tocó el amor. Ya los galácticos de Barranco Bar me perdieron. Ya hasta cambié de número", enfatizó Farfán.