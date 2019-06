Marina Mora critica a Jessica Newton por revelar detalles de la vida privada de las participantes de Miss Perú. | Fuente: Composición

Marina Mora, quien fue elegida segunda finalista en Miss Mundo 2003, criticó a Jessica Newton por las constantes declaraciones que da a la prensa sobre el día a día de las participantes de Miss Perú.

"No me parece correcto ni profesional revelar detalles del día a día de las candidatas o inventar algo para tener notoriedad en la prensa. Finalmente somos humanos y hay que mantener ciertas cosas en la privacidad", dijo Marina Mora a diario "Trome".

Asimismo, la exreina de belleza se pronunció sobre las declaraciones de Jessica Newton en "El valor de la verdad", donde dijo que a Marina Mora le decomisó un "pavito al horno" cuando ella pertencía a Miss Perú.

"Prefiero no dar detalles, pero no es gracioso, porque tú no puedes inventar ni contar cosas. Prefiero enfocarme en mis cosas, normalmente no hablo de otras personas", agregó.

Jessica Newton será parte del jurado de Miss Perú 2019. | Fuente: GRUPORPP / Marcos Reátegui E

NUEVA MISS PERÚ 2019



A unos meses del Miss Perú, Jessica Newton reveló el nombre de la primera candidata oficial que participará del certamen de belleza, en la edición que tendrá como jurado a Karen Schwarz, Viviana Rivasplata y Adriana Zubiate.



A través de un video publicado en Instagram, la organizadora del Miss Perú presentó a Janick Maceta, la modelo que representó al Perú en el Miss Tourism World 2018, certamen de belleza internacional que se realizó en Malasia.

“Ella estuvo compitiendo conmigo hace algunos años, cuando era todavía una niña. Y ahora he tenido que buscarla hasta Nueva York”, fue como Jessica Newton presentó a la modelo que participará en el Miss Perú 2019, que se realizará en septiembre.

Maceta se mostró emocionada al presentarse y decir que forma parte de las candidatas al certamen de belleza. "Hola soy candidata oficial al Miss Perú, para el “Reina de Reinas”. Super feliz, me muero de ganas de ir a Perú. Les mando un beso”.