"Son ejemplo de un matrimonio feliz": Cassandra Sánchez y su emotivo mensaje a sus padres

A pocos días de celebrar su boda con Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez compartió un emotivo mensaje a Jessica Newton. En la publicación, la joven mostró cómo fue el matrimonio de su madre con Fernando Sánchez de Lamadrid.

“Cuenta Regresiva. Quedan solo 18 días. Los amo, Jessica y Fernando, son el vivo ejemplo de que un matrimonio puede ser una gran historia de amor. Forjada con respeto, honestidad, amistad y muchaaa felicidad, siempre mostrando con el ejemplo”, escribió.

Para acompañar su mensaje, Cassandra Sánchez mostró unas imágenes de lo que fue el matrimonio de sus padres hace años y confesó que será especial ya que se casarán por civil en el hotel Belmont, el mismo donde ellos se dijeron “Sí, acepto”.

¿Cómo inició su romance?

En palabras de Deyvis Orosco, primero mantuvo una amistad con Cassandra Sánchez de Lamadrid que luego se transformó en amor correspondido. Pero decidieron mantenerlo privado hasta que ella lo sacó a la luz a través de sus redes sociales. “La gente se enteró de que nosotros estábamos juntos por una travesura mía”, relató la hija de la organizadora de Miss Perú, en alusión a una publicación en su cuenta de Instagram en la que se despedía del cumbiambero antes de viajar a Tailandia.

“Hice un post despidiéndome y a él lo dejé aquí con toda la prensa preguntando”, añadió entre risas. Y Orosco acotó: “Así comenzó la historia pública”. En ese sentido, el artista de 34 años no dejó de destacar lo primero que le sorprendió de su pareja: “Yo sentí a una chica muy real”.

El compriso de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se comprometieron en una romántica noche del 23 de octubre de 2020. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Jessica Newton fue la primera en anunciar que el cantante de cumbia le propuso matrimonio.

"Sí, sí, sí, un millón de veces, sí, mi amor. Te amo sin principio ni final. Porque este amor no tiene tiempo, ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia", escribió Cassandra. "Toma mi mano y no la sueltes, ¡aquí estaré siempre para cuidarte! Llegaste cuando menos lo esperaba y te convertiste en parte de mi vida. Ahora a escribir nuestra historia juntos. Te amo, mi reina", agregó Orosco en sus redes sociales.

Deyvis Orosco y su secreto para tener una buena relación sentimental

Si bien sabe que es difícil mantener un hogar y compartirlo, el intérprete de No te creas tan importante confesó que para que el romance no se acabe y puedan caminar juntos, hay dos pilares:

“El respeto y comunicación”, aseguró Deyvis Orosco para el diario Trome. “Hay gente que espera mucho tiempo para comunicar qué no te gusta y eso está mal. Desde el inicio le dije ‘esto está bonito y mi vida es así, no es que yo no quiera tener tiempo, no lo tengo de verdad’”, continuó. “Desde el principio entendió que vivía en una revolución diferente, pero ella fue mi cable a tierra”, dijo.