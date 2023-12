Christian Thorsen reapareció con un mensaje navideño en medio de su lucha contra el cáncer [VIDEO]

A inicios de 2023, el actor Christian Thorsen, más conocido como el popular 'Platanazo' de la serie Al Fondo Hay Sitio, reveló que viene luchando contra un cáncer de próstata en estado avanzado. Pese al desalentador panorama, decidió llevar un tratamiento alternativo que le ha servido para mantenerse firme.

Desde entonces, el intérprete ha tenido poca interacción en redes sociales, incluso, en junio pasado, tuvo que desmentir los rumores de su muerte. Seis meses después, el actor ha reaparecido en un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, donde agradeció las muestras de cariño.

"Quiero agradecer de manera muy especial a toda la gente que está al tanto de cómo voy con mi salud. Gracias por su cariño, por su buena onda, por sus mensajes y por estar ahí, muchísimas gracias", dijo Thorsen antes de compartir un saludo por fin de año "Aprovecho para desearles una feliz Navidad y que el 2024 sea un gran año para todos", agregó.

Christian Thorsen dice que no le tiene miedo a la muerte

En el video, Christian Thorsen también agradeció a los profesionales de la salud que lo acompañan en su lucha contra el cáncer. Cabe menciona que el actor supo de su diagnóstico en 2022, la enfermedad ya se había diseminado en hueso y pulmón.

"Tenía metástasis en hueso y pulmón, en cadera, en toda la columna, en la costilla y la mandíbula. Fui inconsciente de lo que realmente me estaban diciendo. Me dijeron que tenía entre 12 y 36 meses", compartió en sus redes.

A pesar de la gravedad de la situación, el actor describió la noticia como un "regalo", cambiando su perspectiva al darse cuenta de la oportunidad para ayudar a otros. Agradeció el apoyo recibido de sus seres queridos y expresó su deseo de ser un puente para ayudar a aquellos que enfrentan circunstancias similares.

El recordado actor de Al Fondo Hay Sitio está cambiando su manera de enfrentar la realidad y no permitirá que esta enfermedad le impida sonreír y hacer sus actividades.

"No le temo a la muerte. Posiblemente de chico le tenía miedo", dijo Christian Thorsen para El Comercio. "Además, la vida viene siendo una gran experiencia para mí. Me está dando la oportunidad de disfrutar y despedirme. Si me voy, me estoy despidiendo de esta manera tan bonita de la gente", agregó.