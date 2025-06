Vania Bludau escogió el equipo de Mario Irivarren en su regreso a 'Esto es Guerra'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una de las sorpresas más inesperadas de Esto es Guerra fue el regreso de Vania Bludau al reality show. Tras su presentación junto a Alejandra Baigorria en el set, su presencia generó un gran revuelo entre todos los asistentes, más aún porque también estaba presente Mario Irivarren y Onelia Molina.

Sin embargo, llegó el momento en el que las participantes tenían que escoger a qué equipo querían ir, pero fue Bludau quien causó sorpresa ya que aseguró que no era una decisión fácil, pero decidió irse a 'Los históricos', donde también está su expareja Mario Irivarren.

"Es obvio, ahí conozco a todos", dijo Vania. Refiriéndose al otro grupo, aseguró no conocer a nadie, ni a Onelia Molina: "A la única que conozco del otro lado es a Rosángela, pero no sé qué hace ahí porque ella también es histórica, a los demás no los conozco. Qué bueno que estén acá porque es un equipo nuevo, es una nueva generación".

¿Cómo reaccionó Onelia Molina y Mario Irivarren al ver a Vania Bludau?

Después de que la producción respetara la decisión de Vania Bludau de formar parte de 'Los históricos', las cámaras enfocaron a Mario Irivarren, quien solo atinó a ver a un lado sin fijar sus ojos a Bludau.

Asimismo, Onelia Molina solo atinó a sonreír cuando Vania dijo que no la conocía. Ahora, como están en equipos diferentes, es probable que sean rivales en competencia.

Vania Bludau descarta reconciliarse con Mario Irivarren



Vania Bludau asegura que su romance con Mario Irivarren quedó en el pasado. La modelo peruana descartó que vaya a regresar con su expareja y negó que haya intentado una conversación. Fue un reportero de Magaly TV: La Firme quien le consultó a Bludau si es que ella habló con Alejandra Baigorria para que pudiera contactar con Irivarren en la fiesta.

Ante ello, la exparticipante de Combate señaló: “¿Yo? Todos saben por qué mi relación con él (Mario Irivarren) terminó. Creo que está de más hablar de ese tema”.

“Quería comentarles algo desde un lugar de mucha calma y respeto. Yo prefiero no involucrarme en ninguna situación que tenga que ver con el video que sigue siendo viral. Estoy en una etapa de mi vida donde priorizo mi bienestar emocional y les agradecería mucho que respetaran ese espacio. Les deseo siempre lo mejor", expresó Bludau en un comunicado en Instagram.