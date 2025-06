"No vine a 'destruir' a nadie": Vania Bludau se sincera sobre Onelia Molina y Mario Irivarren

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vania Bludau rompió su silencio luego de su sorpresivo regreso a Esto es guerra junto a Alejandra Baigorria el último jueves. La modelo peruana habló sobre cómo fue volver al programa y estar en el mismo set con su expareja Mario Irivarren y con Onelia Molina, quien terminó su relación con el conductor luego de que Vania fuera mencionada por él en la boda de Baigorria y Said Palao.

En declaraciones para América Espectáculos, la última ganadora de El gran chef famosos aseguró que no pudo ver a Mario ni a Onelia a pesar de que comparte equipo con el primero y fue colocada detrás de Molina durante la emisión del programa.

“Ni los he visto (a Onelia y a Mario). Creo que a Onelia la pusieron al frente mío, pero no he registrado a la otra persona (Mario)”, respondió Vania, quien días atrás descartó cualquier acercamiento con Irivarren tras terminar su relación el 2022.

En ese sentido, Vania Bludau afirmó estar “super feliz y tranquila” con su retorno a Esto es guerra luego de diez años. “La mejor onda del mundo de mi parte. Yo no tengo cólera ni rencor a nadie y creo que nadie tiene ese sentimiento hacia mí”, remarcó.

Vania Bludau sorprendió con su regreso a Esto es guerra el último jueves. | Fuente: Instagram (vaniabludau)

Vania Bludau sobre Esto es guerra: “Yo no vine con ‘la pata en alto’”

Vania Bludau mencionó que regresó a Esto es guerra después una decisión rápida junto con Alejandra Baigorria. “Conozco a los chicos antiguos. No somos los mejores amigos. Tengo más contacto con Ale y ahora con Said que es su esposo”, sostuvo.

Del mismo modo, reiteró que “no se fijó en nadie” y que solo estaba concentrada en cómo se veía ella delante de las cámaras. Al ser consultada sobre si pudo ver a Mario Irivarren, señaló: “No lo vi. No quiero verlo (…) No es que le tenga tampoco tirria ni nada. No vi su cara ni nada. Solo me estaba viendo en los monitores”, añadió.

Finalmente, resaltó que no busca ningún conflicto ni con Onela Molina ni con su exnovio Mario Irivarren, quien mencionó que le gustaría “cerrar ciclos” con ella.

“Yo no vine con la pata en alto. No vine a 'destruir' a nadie. Yo solo compito. Yo hago gimnasio, hago deporte, pero aquí, en Esto es guerra, es otra cosa. Puedo competir, puedo perder o ganar, pero no vine a hacerme la 'canchera'”, manifestó.

Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación tras boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. | Fuente: Instagram

Vania Bludau sorprendió a todos con su regreso a Esto es guerra

Vania Bludau se unió al reality Esto es guerra sorprendiendo a Onelia Molina y a Mario Irivarren, quienes terminaron su relación semanas atrás luego de que Vania fue mencionada por Mario en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

El último jueves, el programa presentó a Vania Bludau y a Alejandra Baigorria como las nuevas competidoras en el reality. Ambas lucieron llamativos trajes de gala, incluso se animaron a desfilar en el set ante la mirada de los demás participantes.

"Hace nueve años estuve en este estudio. Fue poquito el tiempo, algo fugaz, pero ahora feliz de estar acá”, fueron las primeras palabras de Bludau en su retorno al reality.

Este suceso no pasó desapercibido por Mario Irivarren y Onelina Molina. Las cámaras del reality mostraron a la Onelia claramente sorprendida por la inclusión de Vania al programa. Si bien no dijo nada, se pudo ver a la modelo haciendo gestos de confusión y sorpresa.

Por su parte, Mario fue captado mirando para ambos lados y con una cara de sorpresa al ver a su expareja como nueva participante del reality donde participa.

