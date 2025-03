Marisol niega haber tenido encuentro íntimo con Christian Cueva: "Nunca fue mi intención"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marisol negó que haya tenido algún encuentro íntimo con Christian Cueva. La artista peruana conocida como la ‘Faraona de la cumbia’ aseguró que solo mantuvo una amistad con el futbolista de Cienciano y que su intensión nunca fue ir más allá de eso.

“Nunca (tuve un encuentro íntimo con Christian Cueva). Nunca fue mi intención pasar de esa amistad. No sé (la intención) de él, pero mi intensión nunca fue pasar de esa amistad”, declaró la cantante nacional a las cámaras de Amor y fuego.

En ese sentido, recalcó que las conversaciones sugerentes que tuvo con ‘Aladino’ fueron de "amigos que se fastidiaban” rechazando que haya habido algún encuentro con el deportista en un departamento o un Airbnb.

“Cuando conversábamos, él me decía que le hubiera gustado conocerme antes. Yo le digo: 'Yo también'. Eran mensajes de amigos que nos fastidiábamos. Sinceramente, en el fondo de mi corazón, nosotros hemos tenido una amistad bonita”, sostuvo.

En otro momento, aclaró que nunca tuvo la intensión de estar a solas con Christian Cueva y cuando este la invitó al hotel Westin, ella le pidió ir con uno de sus músicos.

“Él me invitaba porque quería tratarme y compartir un momento. Su intención mala de él no lo notaba porque éramos amigos. Por eso, es que yo en algún momento le dije que voy, pero con uno de mis músicos porque no quería malentendidos”, explicó.

Marisol sobre Christian Cueva: “Solo lo vi dos veces en persona”

Marisol afirmó que solo vio dos veces en persona a Christian Cueva. La primera vez en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña y la segunda en una discoteca en Trujillo ya que Cueva era amigo personal del dueño del local.

“Las únicas dos veces que nosotros nos vimos fue en el matrimonio de Brunella Horna y en la discoteca de Trujillo donde me tocó trabajar. Nunca más lo volví a ver. No nos conocíamos personalmente antes del matrimonio de Brunella”, mencionó.

Por otra parte, la cantante de 44 años resaltó que la foto donde se muestra al lado de Christian Cueva fue tomada dentro de una casa familiar.

“La foto donde salgo con él era una casa, no era un departamento ni un Airbnb. Era en la casa de una amiga donde fui a cambiarme porque tenía un vuelo temprano. La hermana de mi amiga nos pide una foto porque él llegó a saludarme. Él estaba en tragos, pero pudimos conversar (…) Él fue para tomarse una foto conmigo. De casualidad se arrimó, no era por una mala intención de algo. Nos tomamos la foto. Yo no le veo nada de malo”, expresó.

Marisol no descarta retomar amistad con Christian Cueva

Marisol no descarta volver a retomar su amistad con Christian Cueva. Esto, a pesar de los mensajes revelados por Pamela López en El valor de la verdad donde sugiere que la ‘Faraona de la cumbia’ habría tenido un encuentro con su todavía esposo.

“Claro que sí (volvería a retomar mi amistad con Christian Cueva). Si se da la oportunidad en algún momento no habría ningún problema por mi parte”, manifestó en entrevista con América Hoy.

De igual manera, mencionó que Christian Cueva siempre le decía “Mi amor” y que ella no veía “nada malo” en eso.

“Siempre fue el trato así. Creo que él trata a sus amistades así. (Christian Cueva) me decía 'Mi amor' porque es con cariño, porque somos amigos. Yo no veo nada de malo que un amigo me pueda decir 'M amor'”, agregó.

