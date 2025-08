"Estuve dos años sin trabajar": Carlos Alcántara dijo que pensó en retirarse e irse a vivir al extranjero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Alcántara reveló que hace un par de años consideró alejarse de las cámaras y los reflectores, debido a la difícil situación de salud que atravesó su esposa; e, incluso, evaluó la posibilidad de mudarse al extranjero con su familia.

"Pensé en el retiro, porque mi esposa vivió una etapa difícil de salud. Estuve dos años sin trabajar y pensé en irnos a vivir afuera, pero ahora sé que era una decisión apresurada", expresó a Trome.

Las declaraciones del popular 'Cachín' se dan luego de ser presentado como parte del jurado del programa Yo soy.

"Estoy contento de volver a Latina y estar en Yo soy, porque es un programa del cual he sido un espectador fiel, siempre lo he visto y me he emocionado en casa con todos los participantes. Ahora como jurado he visto que hay muchos talentos y los irán viendo en pantallas", comentó sobre su regreso a la televisión tras su paso por Lima Limón.

El regreso de Yo Soy

La nueva temporada de Yo soy contará con la conducción de Franco Cabrera y Diana Sánchez. Junto a Alcántara, el jurado estará conformado por Ricardo Morán y Jely Reátegui. El estreno será este sábado a las 9:00 p. m., con un concierto gratuito desde la Plaza de Armas de Surco, donde desfilarán varios imitadores.

Con 40 años en la actuación, Carlos Alcántara dice que está preparado para asumir este nuevo reto en el programa. "Estoy acostumbrado a las críticas y no tengo problemas. Acabo de cumplir 40 años como actor, así que toda esa experiencia me respalda", indicó.

¿Quién fue el último campeón en el programa Yo Soy?

Yo soy emitió su última temporada entre el 25 de abril al 2 de julio de 2022. El último programa se llamó Yo Soy, 10 años y tuvo como ganador a Jorge 'Toño' Muñoz, quien imitó al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

¿Cuántas temporadas tuvo Yo Soy?

Yo soy tuvo en total 33 temporadas en poco más de 10 años de programa. El primer programa contó con 24 participantes con un total de 45 capítulos entre el 9 de abril hasta el 8 de junio de 2012.