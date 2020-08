Mayra Goñi se mostró inconforme con su participación en "Te volveré a encontrar". | Fuente: Instagram

Mayra Goñi sigue dando de qué hablar luego de que Billboard la nombrara como una de las artistas peruanas que deben ser escuchadas. La cantante se mostró feliz por este reconocimiento y espera seguir creciendo musicalmente.

Durante la cuarentena, salió a la luz uno de sus últimos proyectos: la novela “Te volveré a encontrar”. Si bien su papel como Bárbara Romo ha dividido a los fans -unos la aman, otros la odian- Goñi comentó que, al momento de grabar, no estaba pasando por una buena época en su vida.

“Ese personaje llegó a mi vida en un momento donde estaba muy complicada. No estaba concentrada en mi trabajo, si le ponía más atención salía mucho mejor. A veces, cuando uno tiene las oportunidades no las sabe valorar”, comentó al diario Trome.

Además, Mayra Goñi aseguró que en la época que se rodó, hace dos años y medio, ella era una joven que iba a muchas fiestas y no tomaba las cosas seriamente. Por ese motivo, siente que su participación no fue la mejor: “Iba mucho de fiesta para olvidar unas penas y no llegaba concentrada a mi trabajo, me dormía”, contó.

Finalmente, consideró que pudo hacer un mejor trabajo y esto le servirá como una lección para tener en cuenta en el fututo. “Fue una etapa de joven que todos hemos pasado, estaba soltera y aprovechaba en hacer lo que quería, salir mucho y no me siento tan contenta con mi participación porque pudo ser mejor”, concluyó Mayra Goñi.

SOBRE RETOMAR SU RELACIÓN CON NESTY

¿Mayra Goñi podría volver con Nesty? La cantante y actriz peruana no descarta la posibilidad de retomar su relación con el artista cubano, quien confirmó su ruptura hace un mes. Según cuenta, donde ha habido cariño, este no desaparece de la noche a la mañana.

“Yo no sé qué pueda pasar el día de mañana. Si ha habido cariño y amor, no se va de la noche a la mañana. No descarto nada”, explicó en conversación con América Espectáculos, dejando abierta la posibilidad de regresar con el cantante urbano en un futuro.