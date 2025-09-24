Pamela Franco descarta embarazo y aclara por qué aún no planea tener un hijo con Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco respondió a los rumores de un posible embarazo que circularon en programas de televisión y redes sociales. La cantante negó estar esperando un hijo con su actual pareja, Christian Cueva, y explicó que dichas especulaciones surgieron luego de "subir de peso" por un problema de salud que le impidió realizar actividad física.

"No estoy embarazada, subí de peso porque estuve un poco mal de salud y esto no me permitió hacer ejercicios. Me descuidé un poquito en las dietas y todo, he subido un poco de peso", señaló durante su participación como invitada en el programa Ponte en la cola.

Franco también aclaró por qué, en este momento, no tiene intención de quedar embarazada.

"Lo que pasa ya he sido mamá y soy grande. Yo he sido mamá con planificación, a estas alturas, si vuelvo a ser mamá, también tendría que ser un embarazo planificado", explicó.

Franco sobre Cueva: "Estamos tranquilos"

Pamela dijo que ya habló con Christian y ambos coinciden en que no es el momento adecuado para traer un bebé al mundo.

"No me atrevo a descartarlo tampoco, pero en este momento no es un tema a tratar. No es una prioridad", añadió.

Por último, la cantante se refirió al estado actual de su relación con 'Aladino' y afirmó que, pese a la distancia por compromisos laborales, ambos se encuentran tranquilos.

"Con Christian, nosotros estamos tranquilos, no como quisiéramos la verdad, porque es obvio. Todavía él está pasando por un proceso, queremos y pensamos que va a ir mejorando con el tiempo. Pero dentro de todo estamos tranquilos, trabajando para mejor", concluyó.

Pamela López evita que sus hijos conozcan a Pamela Franco

Pamela López descartó la posibilidad de que sus hijos conozcan a Pamela Franco. La declaración se produjo semanas después de que Christian Cueva alcanzara la conciliación sobre el régimen de visitas y tras la difusión de imágenes en medios de espectáculos donde se le veía compartiendo con sus tres pequeños durante su estadía en el Perú.

En declaraciones al programa Amor y fuego, la empresaria trujillana fue consultada sobre la posibilidad de un acercamiento entre la cantante y sus hijos, luego de aparecer públicamente con ellos y con su actual pareja, Paul Michael.

"La verdad, me sentiría con mucha decepción porque mi situación y mis circunstancias son totalmente diferentes", comenzó diciendo López mostrando su negativa de que su —todavía— esposo Christian Cueva presente a Franco a sus hijos. "No hay punto de comparación. No hay forma. No es igual", señaló.