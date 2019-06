Michelle Soifer sobre polémica por red de mercadeo: "Yo no estoy estafando a nadie"

Michelle Soifer dijo que tomará acciones legales contra los programas que dijeron que estafaba a sus fans. | Fuente: GV Producciones

Ex chicos 'reality' como Michelle Soifer y Mario Hart se unieron para promocionar una red de mercadeo, ante lo cual la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) alertó a los usuarios que tengan cuidado de participar en estos negocios. En algunos programas de televisión también se dio a conocer el tema y se advertía que podía tratarse de una estafa.

Ante los comentarios, Soifer se defendió y aseguró que tomará acciones legales contra los programas que han "manchado su imagen". "Yo no estoy estafando a nadie. Jamás lo haría ni lo he hecho", sostuvo la jurado de "El artista del año". "Sí he tomado acción legal con mis abogados porque esos medios no van a manchar mi imagen", dijo sin especificar el nombre del programa, pero se trataría de "Válgame Dios".

La artista recalcó que ella no recibe dinero por promocionar este negocio ─para ingresar se paga una cuota inicial y luego uno mensual, además de reclutar a tres personas más─ y aseguró que solo buscaba compartir un emprendimiento que le estaba funcionando. Ella misma dijo haber invertido.

"Me pareció válido compartirlo como sugerencia con mis seguidores, familiares y amistades [...] Si van difamar mi nombre y el de Mario (Hart) diciendo que estamos estafando a los fans no me parece", comentó Michelle Soifer quien negó que se tratara de una red de mercadeo.

ADVERTENCIA

La SBS alertó a los usuarios de que tengan cuidado con participar en este tipo de negocios pues podrían perder sus ahorros.