Milett Figueroa lamenta situación de violencia en el Perú: "Me duele profundamente"

Milett Figueroa lamentó la situación de violencia que vive el Perú. Luego de su llegada a Lima, junto a su pareja Marcelo Tinelli, la modelo peruana decidió romper su silencio ante las noticias de delincuencia —y extorsiones— propaladas en los últimos días sumándose lo sucedido con Agua Marina, donde cuatro de sus integrantes resultaron heridos de bala durante un show en el Círculo Militar de Chorrillos el último miércoles.

Por medio de sus redes sociales, la exintegrante de Esto es guerra compartió un comunicado a sus miles de seguidores donde afirmó estar “dolida” por los crímenes que pasa nuestro país.

“Desde el corazón. Hoy me duele profundamente ver lo que está pasando en nuestro país. Cada día nuevas noticias de violencia, atentados, robos, muertes, y detrás de cada titular hay familias destruidas, sueños interrumpidos y un país que clama por justicia, seguridad y humanidad”, señaló la también actriz.

Figueroa, quien participa en el reality Los Tinelli, señaló que “como peruana no puede quedarse en silencio” por lo que se pronuncia ante lo sucedido. “No es normal vivir con miedo, no es normal acostumbrarse al dolor, no es normal sentir que la vida vale tan poco. Necesitamos un país donde la gente pueda trabajar, salir, soñar, vivir en paz”, expresó.

Finalmente, la también empresaria aclaró que hace un llamado “no desde la política, sino desde el amor, para que despertemos, para que exijamos más y, sobre todo, para que no perdamos la empatía”. “El Perú somos todos. Y si cada uno hace su parte, desde el lugar en el que está, aún podemos cambiar el rumbo. Mi corazón siempre contigo, Perú”, agregó.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están en Perú tras confirmar su reconciliación. | Fuente: Instagram

Millet Figueroa y Marcelo Tinelli llegaron a Lima tras confirmar su reconciliación

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están en Lima. La modelo peruana y el conductor de televisión publicaron fotografías mostrándose muy felices en la terraza de un hotel en San Isidro. Esto, luego de confirmar su reconciliación después de la polémica desatada por la ruptura anunciada por el argentino semanas atrás.

Tanto Milett como Marcelo aparecieron en una imagen abrazados y demostrando que están más juntos que nunca. “Mi suspiro limeño, Milett”, escribió el exdirigente argentino. “En casita, te amo”, sostuvo la exintegrante de Esto es guerra reposteando el post de su pareja.

Horas antes, Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa confirmó la llegada de su hija y Marcelo con el fin de empezar con las grabaciones de la nueva temporada del reality Los Tinelli. “Ya están acá, los esperamos”, declaró ante las cámaras de Amor y fuego.

La propia Milett Figueroa compartió una foto en Instagram al lado de un avión privado que habría usado para llegar a Lima sin dar mayores detalles de su regreso a nuestro país. “Mañana se van a enterar de muchas cosas, yo no puedo adelantar. La producción es la que hace todo, hay muchas cosas que ni sé”, agregó la familiar de Figueroa.

La historia de amor de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

El romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli comenzó bajo los reflectores. Su química fue evidente en Bailando 2023, donde compartieron intensas miradas, coqueteos y comentarios que encendieron las redes. El flechazo se confirmó con una cita al teatro y un primer beso frente a cámaras.

Luego vino la oficialización: Milett apareció en Los Tinelli, el reality familiar de Marcelo para Prime Video, que llegó al streaming en enero de 2025. Desde entonces, la pareja ha estado en el centro del espectáculo argentino y peruano.

Aunque no faltaron rumores de crisis y terceros en discordia, ambos se han encargado de desmentirlos con gestos públicos de amor. Uno de los más comentados fue su video de San Valentín, donde compartieron momentos íntimos y cariñosos, dejando claro que la distancia no era un obstáculo.

Milett Figueroa compartió un comunicado lamentando la situación de violencia en el Perú.Fuente: Instagram (milett)