“Duele sentir que la vida de un peruano ya no vale nada”: Janick Maceta lamentó crisis política del Perú

Janick Maceta lamentó la delicada situación que vive el Perú. Por medio de un emotivo video en su cuenta de TikTok, la modelo y empresaria peruana cuestionó al Gobierno y a las autoridades por su “ineptitud” ante la ola delincuencial.

En efecto, la exmiss Perú difundió su voz en un video acompañada de una serie de imágenes y noticias de los acontecimientos en el país en los últimos días.

“Una vez más estamos aquí exigiendo justicia, porque cuando el miedo se vuelve rutina, el silencio ya no es opción. Duele, duele ver a mi Perú en manos de la ineptitud. Duele al ver tanta indiferencia frente al sufrimiento de su gente”, se escucha.

En ese sentido, Maceta expresó su indignación por las muertes de diversos peruanos y exhortó al Gobierno a proteger a la población.

“Duele vivir con miedo. Duele salir a trabajar y no saber si vas a regresar a casa. Duele sentir que la vida de un peruano ya no vale nada. El país se desangra y los que deberían protegernos, siguen mirando para otro lado”, sostuvo.

Del mismo modo, la expareja de Andres Wiese consideró que la seguridad, la vida y la justicia “no son promesas, son derechos”. “Gobernar no es hablar, gobernar es actuar, proteger, escuchar y sentir. El silencio no es liderazgo, es cobardía. El Perú no puede seguir viviendo con miedo, merecemos dignidad, merecemos justicia, merecemos vivir sin temor”, añadió.

Por último, exclamó: “El Perú no suplica, exige acción. Exige un Gobierno que no le dé la espalda a su gente, porque amar el Perú también es tener coraje para alzar la voz y no seremos cómplices de la violencia de un Gobierno corrupto”.

La modelo Janick Maceta representó al Perú en el Miss Universo 2020. | Fuente: Instagram (janickmaceta)

Janick Maceta exhortó a influencers a pronunciarse por crisis política en Perú

Por otro lado, Janick Maceta exhortó a los influencers a pronunciarse ante la crisis política en el Perú y dejar un lado sus posteros de "vidas perfectas".

A través de un post en Instagram y TikTok, la modelo de 31 años se dirigió a "los influencers peruanos en el mundo".

"Compartan un post que no escribieron, que no pensaron, para 'quedar bien y no los cancelen'. Y luego siguen con la programación de contenido, evento, viaje, foto para el feed de historias de sus 'Vidas perfectas'. Perdón, pero no me hace sentido", expresó.

Del mismo modo, criticó el contenido de diversos influencers peruanos dejando a un lado la realidad del país. "Mientras nuestro país atraviesa otra crisis política sigue la ola de violencia, mientras el Congreso nos quiere ver la cara, no suben nada, no dicen nada (…) con ustedes no es", cuestionó.

Milett Figueroa lamentó situación de violencia en el Perú

Por otro lado, Milett Figueroa lamentó la situación de violencia que vive el Perú. Luego de su llegada a Lima, junto a su pareja Marcelo Tinelli, la modelo peruana decidió romper su silencio ante las noticias de delincuencia —y extorsiones— propaladas en los últimos días.

“Desde el corazón. Hoy me duele profundamente ver lo que está pasando en nuestro país. Cada día nuevas noticias de violencia, atentados, robos, muertes, y detrás de cada titular hay familias destruidas, sueños interrumpidos y un país que clama por justicia, seguridad y humanidad”, señaló la también actriz en un comunicado en sus redes sociales.

Figueroa, quien participa en el reality Los Tinelli, señaló que “como peruana no puede quedarse en silencio” por lo que se pronuncia ante lo sucedido. “No es normal vivir con miedo, no es normal acostumbrarse al dolor, no es normal sentir que la vida vale tan poco. Necesitamos un país donde la gente pueda trabajar, salir, soñar, vivir en paz”, expresó.

La también empresaria aclaró que hace un llamado “no desde la política, sino desde el amor, para que despertemos, para que exijamos más y, sobre todo, para que no perdamos la empatía”. “El Perú somos todos. Y si cada uno hace su parte, desde el lugar en el que está, aún podemos cambiar el rumbo. Mi corazón siempre contigo, Perú”, acotó.